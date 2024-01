Test – DOOGEE V30 Pro : Résistance et autonomie

Amis baroudeurs, vous connaissez sûrement la marque chinoise DOOGEE, spécialisée dans les téléphones outdoors. Ici, nous vous présentons l’un des derniers-nés, le DOOGEE V30 Pro. Un smartphone outdoor ultra-résistant, offrant également une autonomie record. Malgré un poids et un encombrement records, que vaut ce smartphone ? Éléments de réponses dans cet article.

Unboxing

DOOGEE propose ici un packaging assez complet pour son V30 Pro. Ce packaging, caché derrière une belle robe jaune, offre tout le nécessaire pour une mise en place rapide. Premièrement, c’est le chargeur 33W et son câble USB-C que nous trouvons. Ensuite, c’est une protection d’écran supplémentaire qui est présente. Cette dernière sera parfaite si la première, déjà pré-installée sur le smartphone, venait à s’abîmer. Point de coque présente ici, mais cela s’entend, car le smartphone est vendu comme ultra-résistant.

Design et écran

Si une chose saute aux yeux dès la prise en main de ce DOOGEE V30 Pro, c’est son côté massif. En effet, avec des mensurations de 178.5 mm x 83.1 mm x 17.9 mm (hauteur x largeur x épaisseur), il ne passera pas inaperçu. Son poids également n’est pas dans les standards de beauté actuels, avec pas moins de 384g sur la balance. De ce fait, la prise en main sera plus contraignante qu’à l’accoutumée. Une bonne solution pour contrer l’addiction aux réseaux sociaux peut-être ?

L’écran de 6.58″, d’une résolution FHD+ dispose d’un rafraichissement d’image pouvant aller jusqu’à 120 images par secondes. L’écran est assez lumineux pour une utilisation en extérieur, et aucun soucis de fluidité ou autre n’est à déplorer.

Avec un contour en plastique dur, le smartphone respire la solidité. La tranche droite accueille le bouton power, qui dispose du capteur d’empreinte digitale, ainsi que les boutons power. La tranche gauche, elle, offre un bouton personnalisé ainsi que la trappe à carte SIM (support dual SIM) et carte SD. Point de port jack ici, seul le port de rechargement USB-C est présent sur la tranche inférieure. Bien entendu, ce dernier est protégé afin d’optimiser sa protection aux éléments. Vous vous en doutez, ce DOOGEE V30 PRO dispose de toutes les certifications nécessaires. Tout d’abords les plus connus IP68 et IP69K mais également la certification militaire MIL-STD-810H. Tout cela permet de partir sur le terrain en toute sérénité, c’est n’est pas votre smartphone qui flanchera.

Performances et autonomie

Animé par un processeur MediaTek Dimensity 7050 (cadencé à 2.6 GHz), le DOOGEE V30 PRO offre des performances correctes, sans atteindre le haut du panier. Il dispose de plus de 12 Go de RAM, qu’il sera possible d’augmenter à 32 Go via l’utilisation du stockage. Vous vous en doutez, ce smartphone pourra encaisser une utilisation assez intensive, sans souffrir de ralentissements. Cependant, ne vous attendez pas à des performances dignes d’un flagship, le but de ce téléphone étant dans un premier lieu la résistance et l’autonomie. Côté stockage, vous pourrez compter sur pas moins de 512 Go, idéal pour conserver toutes les photos / vidéos de vos voyages.

L’autonomie, au même titre que la résistance, est un très gros point de ce DOOGEE V30 PRO. Comme vu précédemment, le téléphone est ultra-massif. L’énorme batterie y est pour quelque chose. En effet, avec pas moins de 10 800 mAh de capacité, vous pourrez compter sur votre smartphone durant de longs jours. Qui dit énorme batterie, dit forcément temps de recharge rallongé. Afin d’écourter au maximum ce temps, une charge rapide de 33W est de la partie. Malgré cette recharge rapide, il faudra malgré tout plusieurs heures pour une charge complète. Cette dernière offrant facilement environ 4-5 jours d’autonomie avec une utilisation classique.

Appareil photo

Le DOOGEE V30 PRO intègre un triple capteur arrière. Le premier, le principal, est un capteur de 200 MP avec une ouverture à f/1.7. Le second capteur, utilisé principalement lors du mode nuit, offre 24 MP ouvrant à f/1.8. Et pour finir, nous retrouvons le capteur ultra-grand-angle de 16 MP, ouvrant à f/2.2. Comme d’habitude de nos jours, tout est boosté à l’intelligence artificielle. Cela est pratique, notamment pour les photos de nuits, où ce smartphone se débrouille relativement bien.

En effet, comme vous pouvez le voir ci-dessous, le rendu des clichés est plus que correct. En journée, les couleurs sont plutôt fidèles et le niveau de détail est largement suffisant, particulièrement en mode 200 MP. De nuit, ce DOOGEE V30 PRO se débrouille également plutôt bien. Nous ne sommes pas en présence d’une qualité digne des flagship du milieu, mais le rendu est largement utilisable lorsque la luminosité diminue.

Conclusion

Vous l’aurez compris, ce DOOGEE V30 PRO est un vrai smartphone pour les baroudeurs. Il offre une résistance aux éléments excellente ainsi qu’une autonomie incroyable pour un smartphone de nos jours. Bien entendu, cela n’est pas sans compromis. Ici, c’est le poids qui en prend un coup et la prise en main en pâti donc. La partie photographie est par ailleurs relativement bonne, plus que suffisante pour capter tous vos souvenirs de voyages ou de randonnées. Pour ce qui est du tarif, comptez 519.99€ sur Amazon. Un tarif correspondant au milieu de gamme sur le marché aujourd’hui. Au vu des finitions et des performances offertes, c’est un prix qui, selon moi, est excellent.

N’hésitez pas à nous donner vos avis / retours en commentaires !

Produit disponible sur DOOGEE V30 Pro Telephone Incassable 5G 2024 - 32GB RAM+512GB ROM, 200MP+24MP Night Vision, 10800mAh(33W), 6.58”FHD+ 120Hz, Dimensity 7050 Android 13

Voir l'offre 619,99 €