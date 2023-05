Honor 90 Pro : un nouveau milieu de gamme avec capteur photo 200 Mpx

Honor vient de tenir une conférence de lancement pour ses nouveaux smartphones de milieu de gamme : les Honor 90 et 90 Pro. Concernant ce second modèle, la marque chinoise frappe fort en proposant un capteur photo principal de 200 Mpx, couplé à un écran OLED incurvé et une puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Après les Honor 80 et 80 Pro, dévoilés en novembre 2023, Honor est déjà de retour avec une nouvelle génération.

Commençons par le grand frère : le Honor 90 Pro. Avec ce modèle, Honor vient jouer dans la cour des grands sur le marché du milieu de gamme. Nous retrouvons tout d’abord un écran OLED incurvé de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, une définition de 2 700 x 1 224 pixels, une luminosité maximale et un deux capteurs selfie centrés (50 Mpx + 2 Mpx).

À l’intérieur, nous retrouvons une puce Snapdragon 8+ Gen 1, couplée à un maximum de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Côté photo, le module arrière impressionne avec la présence d’un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 32 Mpx avec stabilisation optique. Pour finir, le Honor 90 Pro s’équipe d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 90 W.

Concernant le Honor 90, la fiche technique est allégée : puce Snapdragon 7 Gen 1 ; écran plat ; charge rapide 66 W ; et téléobjectif remplacé par un capteur macro à l’arrière.

Les Honor 90 sont pour le moment réservé au marché chinois, avec un prix de départ respectif de 2 499 yuans (environ 330 euros hors taxes) pour la version 12/256 Go du modèle standard et 3 399 yuans (435 euros) pour le Pro dans la même configuration.

