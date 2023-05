iPhone 16 : les modèles Pro garderont l’exclusivité de ProMotion, et introduiront des écrans plus grands

La tempête des rumeurs continue autour des iPhone 16 et 16 Pro. Un nouveau rapport de l’analyste Ross Young vient plus précisément de nous parler d’affichage. Ce dernier vient corroborer que les modèles Pro auront bel et bien des écrans plus grands que les précédentes générations ; mais aussi que la technologie ProMotion, offrant un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz sur les iPhone 14 Pro, n’arrivera pas sur les modèles standards.

Après Mark Gurman, c’est au tour de Ross Young de nous parler de la taille des écrans des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. L’analyste spécialisé dans le marché des écrans partage ainsi que les dalles auront une diagonale plus élevée, modifiant ainsi le fomart d’image en rendant les smartphones plus hauts et plus étroits.

Dans les détails, Ross Young nous dévoile que l’iPhone 16 Pro disposera d’un écran de 6,27 pouces (contre 6,1 pouces actuellement) et de 6,86 pouces pour le 16 Pro Max (contre 6,7 pouces). Ces derniers auraient ainsi un ratio de 19,6:9, contre 19,5:9 pour les iPhone 14 Pro et les futurs iPhone 15 Pro. Dans un rapport précédent, 9to5Mac précisait que cette évolution offrirait des smartphones plus haut et un tout petit peu plus large.

Nous apprenons ensuite que ces nouvelles tailles d’écran seront exclusives aux iPhone 16 Pro. Les iPhone standards devraient en profiter l’année suivante, avec les iPhone 17 et 17 Plus. Au passage, nos apprenons que la technologie ProMotion (taux de rafraichissement adaptatif) restera inhérent aux iPhone 16 Pro en 2024, pour finalement arriver sur tous les modèles d’iPhone 17 en 2025.

