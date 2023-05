Epic Games Store : gagner de l’argent en achetant des jeux, c’est maintenant possible !

Faire des économies en achetant des jeux, c’est déjà possible grâce à des promotions sur les différentes plateformes. Cependant, l’Epic Games Store veut aller plus loin. Nous venons en effet d’apprendre le lancement du programme « Récompenses Epic », permettant de gagner de l’argent à chaque fois que vous achetez un jeu vidéo. Cela ressemble clairement à ce que propose Nintendo sur l’eShop.

Steam est le launcher et la boutique de jeux vidéo le plus utilisée sur PC. Face à ce leader incontesté, l’Epic Games Store se taille une place de plus en plus importante sur ce marché depuis quelques années.

Un petit stratagème bien utile a d’ailleurs été mis en place : les jeux gratuits. Tous les mois, il est possible de récupérer deux jeux vidéo, et une quinzaine durant la période de Noël. Grâce à cette stratégie, l’Epic Games Store s’assure de faire revenir les joueurs régulièrement sur sa plateforme.

Cependant, l’objectif est d’aller plus loin en ce mois de mai 2023. Nous venons en effet d’apprendre le lancement du programme de cashback « Récompenses Epic », « Epic Rewards » en anglais. Grâce à ce dernier, les joueurs peuvent récupérer 5 % du montant dépensé pour des jeux vidéos sur sa plateforme.

Epic explique ainsi : « Il suffit donc d’acheter des jeux, des applications, des modules complémentaires et de la monnaie virtuelle sur la boutique d’Epic Games, même des V-Bucks. Vous gagnez automatiquement 5% de récompenses Epic, qui seront ajoutées à votre solde dans les deux semaines (14 jours) après avoir effectué l’achat ».

L’argent récolté dans sa cagnotte de cashback Epic Games Store pourra ensuite être utilisé sous forme de bons d’achat pour acheter de nouveaux contenus sur la plateforme. À noter, ces derniers expirent après 25 mois.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Steam Deck : une version avec un meilleur écran bientôt disponible !