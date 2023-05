iPhone 16 Pro Max : voici son écran, bien plus grand que l’iPhone 15 Pro Max !

L’iPhone 16 Pro Max, supposément renommé « Ultra », devrait profiter d’un changement de taille au niveau de l’affichage. En effet, Apple opterait pour un écran de 6,9 pouces. Il serait ainsi plus grand que les derniers modèles Pro Max, qui avaient une diagonale de 6,7 pouces. Cela se répercuterait d’ailleurs sur la taille du smartphone.

9to5Mac continue de nous abreuver en information autour des prochains iPhone, et plus précisément les modèles les plus premium. Dans un nouveau rapport, le média nous dévoile en effet la taille des écrans et les dimensions des iPhone 15 Pro Max et iPhone 16 Ultra (ex-Pro Max). Il s’agit d’ailleurs plutôt d’une comparaison, visant à mettre en lumière les évolutions apportées par le modèle de l’année prochaine.

Nous apprenons ainsi que l’iPhone 16 Ultra profitera d’un écran de 6,9 pouces, soit 0,2 pouce supplémentaire par rapport à l’iPhone 15 Pro Max. Nous dirions ainsi au revoir à la dalle de 6,7 pouces présente depuis plusieurs générations sur ce modèle. Ce changement nous offrirait ainsi un smartphone bien plus haut, et un peu plus large. Autant vous dire que l’utilisation à deux mains sera toujours optimale pour ce grand smartphone signé Apple.

Dans les détails, 9to5Mac souligne que le modèle Ultra de la gamme iPhone 16 (remplaçant la dénomination Pro Max dans un objectif de segmentation) aura les dimensions suivantes : 77,2 mm de large et 165 mm de haut, contre 76,7 mm et 159,8 mm pour l’iPhone 15 Pro Max. Nous aurions ainsi une différence de 0,5 mm au niveau de largeur, et de 4,2 mm du côté de la hauteur.

Outre le modèle Pro Max qui évoluerait vers une plus grande diagonale d’écran, il est important de rappeler que l’iPhone 16 Pro serait logé à la même ancienne. Les rumeurs soulignent en effet qu’il passerait d’un écran de 6,1 pouces à 6,3 pouces. Il aurait aussi droit au zoom optique de l’iPhone 15 Pro Max.