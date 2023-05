Bing avec ChatGPT : voici comment utiliser l’historique, l’export et le partage de conversations !

Bing avec ChatGPT n’en a pas fini d’évoluer. Microsoft continue en effet de proposer moult nouveautés sur son intelligence artificielle générative. Nous venons d’ailleurs d’apprendre qu’un historique de conversation était maintenant disponible. Outre le fait de pouvoir consulter ses précédentes conversations avec l’IA, il est possible de les exporter et de les partager avec vos proches et collègues.

Au début du mois de mai 2023, Microsoft a annoncé plusieurs changements à venir autour de Bing Chat.

Nous avons notamment appris que le chatbot était maintenant accessible à tous et que Bing Image Creator fonctionnait en français ; mais aussi que l’objectif dans les semaines à venir est d’offrir des résultats enrichis avec des images, des vidéos ou encore des graphiques ; un historique de conversations ; et l’arrivée des plug-ins tiers.

Bonne nouvelle, l’IA générative de la firme américaine sous GPT-4 vient de s’équiper d’une des fonctionnalités précédemment citées : l’historique de conversations. Cette dernière prend directement place en haut à droit de l’interface, et prend le nom de « Activités récentes ».

En cliquant sur la première requête effectuée dans une conversation, il est possible de voir l’ensemble de ses interactions, et même reprendre la discussion. Mais ce n’est pas tout ! En effet, en survolant une conversation archivée, il est possible de la renommer (en touchant l’icône en forme de crayon), de la supprimer (icône en forme de corbeille), mais aussi de l’exporter au format PDF, Word et Text ou encore de la partager (icône trois petits points).

