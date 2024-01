CES 2024 – Zenbook 14 OLED : ASUS révolutionne le haut de gamme avec un portable eco-responsable et ultra-performant

ASUS marque une fois de plus le monde de l’informatique avec l’annonce de son tout nouvel Zenbook 14 OLED (UM3406). Ultra-portable et optimisé par l’intelligence artificielle, ce nouvel ordinateur portable haut de gamme promet rendu visuel réaliste, qualité sonore et durabilité.

Le haut de gamme portable ré-imaginé

Avec un poids plume de 1,2kg, une fineur de 14,9 mm et un design élégant, le nouveau Zenbook 14 OLED d’ASUS montre d’emblée sa volonté de bousculer nos conceptions en matière de portabilité. Fier de son processeur AMD Ryzen™ 7 8840HS alimenté par l’intelligence artificielle, d’un écran ASUS Lumina OLED 3K et de nouveaux haut-parleurs super-linéaires, ce laptop offre une expérience utilisateur exceptionnelle, où que vous soyez.

Outre sa légèreté, le Zenbook 14 OLED témoigne d’une durabilité qui séduira les adeptes du green computing. Conçu à partir de matières recyclées et recyclables, testé suivant les normes de durabilité de l’armée américaine, cet ordinateur est pensé pour tenir dans la durée.

Des performances et une efficacité sans faille

L’une des promesses les plus alléchantes du Zenbook 14 OLED est sans doute la puissance de son processeur AMD Ryzen 8840HS. Alimenté par l’IA, ce processeur promet de libérer les ressources du CPU et du GPU pour des performances optimales. Que ce soit pour du multitâche, de la vidéo en temps réel ou des collaborations approfondies, cet ordinateur ne devrait pas vous laisser en plan.

Un ordinateur ultra-portable haut de gamme qui ne lésine pas sur la connectivité : Asus Zenbook 14 OLED offre une sélection de ports d’E/S qui évite le besoin de transporter des adaptateurs. Ajoutez à cela sa batterie de 75Wh offrant une durée de vie prolongée et vous obtenez un compagnon de travail mobile apte à vous accompagner durant vos longues journées.

Une expérience utilisateur pensée pour vous

Avec une gamme de fonctionnalités avancées pensées pour votre confort, Asus souhaite faire de ce nouvel ordinateur un véritable compagnon de vie. Entre le nouveau clavier silencieux ASUS ErgoSense, une caméra IR FHD avec cache physique pour protéger votre vie privée, et une qualité sonore boostée par le système audio certifié Harman Kardon, l’expérience promet d’être plus qu’agréable.

ASUS a également mis l’accent sur la durabilité et la respectabilité de l’environnement, avec des matériaux recyclés et recyclables utilisés dans la fabrication de l’ordinateur et de son emballage. Tous ces facteurs font du Zenbook 14 OLED un choix évident pour les consommateurs soucieux de protéger notre planète.

C’est donc un ordinateur prometteur et respectueux qui arrivera en France début mars 2024, à partir de 999 € TTC prix public conseillé. Voilà une bonne raison de s’enthousiasmer pour le futur de la technologie !

Alors, prêt à découvrir la nouvelle sensation ASUS ?