CES 2024 : Révolutionnez vos tâches ménagères avec les nouveaux robots ECOVACS

Lors du CES 2024, ECOVACS a dévoilé une gamme révolutionnaire de robots de nettoyage, marquant une étape majeure dans la maison intelligente. Présentant des innovations pour l’intérieur et l’extérieur de la maison avec les tous nouveaux DEEBOT X2 COMBO et WINBOT W2 OMNI, ainsi que le robot de tonte GOAT GX 600.

ECOVACS : Pionnier de la robotique pour le ménage

Depuis 25 ans, ECOVACS est un leader dans la fourniture de solutions de nettoyage intelligent pour les particuliers. Elle déploie continuellement ses produits pour réinventer le ménage, avec « Robotics for all », la promesse de la marque. David Qian, vice-président du groupe ECOVACS et CEO d’ECOVACS ROBOTICS, réitère l’engagement de l’entreprise à renouveler le nettoyage domestique intelligent, libérant les gens des tâches routinières.

DEEBOT X2 COMBO: Une version améliorée du célèbre robot aspirateur d’Ecovacs

Le DEEBOT X2 COMBO, compatible avec la technologie Matter, est un appareil de nettoyage multifonction pour votre maison. Il prend en charge de multiples fonctions, ce qui rend superflus plusieurs produits de nettoyage séparés et libère de l’espace dans votre maison. Doté du premier système de navigation intégré, la technologie TrueDetect 3D 2.0 et d’autres fonctions Smart Home, c’est un véritable outil de propreté pour votre maison.

WINBOT W2 OMNI: Le nettoyeur de vitres intelligent ultime

Efficacité et précision sont les maîtres mots du WINBOT W2 OMNI. Équipé d’un système de navigation intelligent WIN-SLAM 3.0, il garantit un nettoyage sans traces, même dans les zones difficiles. Il est conçu pour s’adapter à plusieurs types de fenêtres, rendant le nettoyage des vitres plus efficace et sans souci.

GOAT GX 600: Une révolution dans les robots de tonte

Le GOAT GX 600 permet de gérer l’entretien de votre gazon d’une manière entièrement automatisée. Son système de tonte n’a pas besoin d’installation ou de réglage physique des limites, minimisant les efforts requis pour maintenir une pelouse soignée.

L’innovation d’ECOVACS dans la maison intelligente change la façon dont nous approchons les tâches ménagères. Progressez vers un avenir plus propre avec ECOVACS. Partagez votre avis sur les innovations d’ECOVACS. Quel robot aspirez-vous à avoir dans votre maison?