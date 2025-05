Viewlift propulse l’expérience streaming grâce à l’IA innovante

Le marché du streaming évolue rapidement, c’est pourquoi les sociétés recherchent des solutions innovantes pour offrir de meilleures expériences. Ainsi, ViewLift, pionnier mondial des plateformes numériques, répond à cette attente avec le lancement de produits IA destinés à transformer l’intelligence et les opérations de streaming. Découvrons donc comment ces nouvelles solutions améliorent la performance, l’engagement client et la personnalisation.

Viewlift révolutionne le streaming avec l’IA et l’analyse de données

ViewLift présente Data Insights Pro™, un assistant intelligent qui fournit des analyses en temps réel. Grâce à l’intelligence artificielle, il transforme de simples données en recommandations exploitables. Les dirigeants et opérateurs média peuvent ainsi visualiser des indicateurs clés ou suivre l’évolution d’un événement en quelques minutes. L’analyse devient accessible, rapide et disponible en permanence.

Des outils d’IA pour booster la performance des opérateurs média

Le produit ViewLift Data Insights Pro™ automatise l’analyse de performance. Il offre des synthèses quotidiennes sur la consommation des contenus, le comportement du public, et la monétisation. Il répond de façon personnalisée aux questions des utilisateurs, comme le ferait un analyste virtuel disponible tous les jours. Les décisions sont plus pertinentes et rapides, ce qui améliore la rentabilité.

Support client automatisé : l’atout multilingue de viewlift

Avec FanAssist AI™, ViewLift propose un assistant client en plusieurs langues. Cette solution réduit le volume des tickets de support de 90% grâce à son intelligence. Elle catégorise, répond et résout des questions en quelques minutes, peu importe la langue. Lors d’événements majeurs, elle gère les demandes sans intervention humaine, garantissant ainsi une expérience client sans interruption.

Personnalisation et recommandations grâce à google vertex AI

ViewLift va plus loin avec l’intégration de Google Vertex AI. Cet outil puissant propose des recommandations personnalisées pour chaque spectateur. Il analyse les habitudes de visionnage et s’adapte aux préférences de chaque utilisateur. Les clients profitent d’une expérience de streaming dynamique et engageante, qui fidélise leur audience.

Avec ces innovations, ViewLift affirme sa place comme leader de la révolution IA dans le streaming. Ces outils permettent aux marques de maximiser l’engagement, d’améliorer le support client et d’augmenter leurs revenus. Pour les sociétés de médias et les propriétaires de contenus, c’est l’assurance d’une expérience fluide, personnalisée et toujours évolutive.

