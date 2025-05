G42 Mistral AI : une alliance ambitieuse pour une IA ouverte et fiable

Une annonce majeure vient d’être faite lors de l’événement Choose France : G42, groupe technologique basé à Abou Dhabi, et Mistral AI, innovateur français dans l’IA, unissent leurs talents. Leur objectif : construire de nouvelles plateformes et infrastructures d’IA pensées pour le futur. Cette coopération internationale s’inscrit parmi les initiatives les plus ambitieuses et promet d’ouvrir l’intelligence artificielle à tous.

Une alliance stratégique entre G42 et Mistral AI pour l’IA

G42 et Mistral AI mettent en commun leurs expertises pour façonner une intelligence artificielle ouverte, sécurisée et accessible. Ce partenariat s’appuie sur une vision partagée : la souveraineté technologique et l’interopérabilité. Grâce à cette alliance, ils veulent créer des solutions puissantes, transparentes et fiables. Ils tiennent aussi à respecter la propriété intellectuelle et l’autonomie technique de chacun.

Des plateformes ouvertes et sécurisées pour tous les secteurs

Le projet couvre toute la chaîne de valeur de l’IA : formation des modèles, développement d’agents IA, création d’infrastructures et applications sur mesure pour différents secteurs. Les clients, qu’ils soient en Europe, au Moyen-Orient ou ailleurs, bénéficieront d’une IA fiable et parfaitement adaptée à leurs besoins. De plus, la combinaison des plateformes permettra une utilisation éthique et modulable, accessible aux marchés internationaux.

L’importance de la collaboration France-Émirats dans l’IA

Ce rapprochement va bien au-delà d’un simple échange technologique. Il illustre la force des liens économiques et culturels entre la France et les Émirats arabes unis, fruits de décennies de coopération. Mistral AI souhaite aussi travailler avec la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) pour renforcer la recherche et la formation en IA de pointe, tout en favorisant le développement de nouvelles générations talentueuses.

En conclusion, ce partenariat entre G42 et Mistral AI marque une nouvelle ère pour l’intelligence artificielle. Il allie ouverture, sécurité et innovation au service de tous, partout dans le monde. Les deux partenaires posent ainsi les fondations d’un avenir numérique plus inclusif et prometteur.

