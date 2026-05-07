Apple Watch : un nouveau bracelet collector célèbre la Pride Collection 2026

Apple perpétue sa tradition annuelle en dévoilant sa nouvelle « Pride Collection » pour l’année 2026. Ce lancement printanier met à l’honneur les communautés LGBTQ+ à travers des accessoires colorés et des éléments logiciels coordonnés. La firme de Cupertino propose cette année un bracelet inédit. Ce dernier combine esthétique vibrante et performance technique pour les utilisateurs de l’Apple Watch.

Un design dynamique pour la Boucle Sport Pride Edition 2026

Le cœur de cette nouvelle collection réside dans le bracelet « Boucle Sport Pride Edition ». Apple a conçu un tissage complexe qui mélange harmonieusement les couleurs emblématiques du drapeau arc-en-ciel. Les nuances s’étendent du jaune au marron, en passant par le bleu, le vert et l’orange. Ce travail sur les fibres crée un effet de profondeur visuelle. Cela symbolise la diversité et le mouvement des identités au sein des communautés LGBTQ+ mondiales.

Au-delà de son aspect symbolique, ce modèle appartient à la gamme « Sport Loop ». Ce type de bracelet utilise un nylon élastique reconnu pour sa légèreté. Le système de fixation par scratch garantit un ajustement millimétré. Il assure que les capteurs de santé restent parfaitement plaqués contre le poignet. Par ailleurs, si vous venez d’acquérir une montre et que vous rencontrez des difficultés au démarrage, découvrez pourquoi mon Apple Watch neuve ne s’allume pas afin de profiter rapidement de votre nouvel accessoire.

Une intégration logicielle pour iPhone et iPad

Apple ne limite pas cet hommage aux seuls poignets de ses clients. La marque accompagne la sortie de ce bracelet par de nouveaux fonds d’écran destinés à l’iPhone et à l’iPad. Ces visuels reprennent les dégradés de couleurs de la collection 2026 pour offrir une expérience visuelle cohérente sur l’ensemble de l’écosystème.

Ces ajouts esthétiques renforcent l’aspect personnalisable de la montre connectée. Rappelons d’ailleurs que l’Apple Watch gagne en indépendance au fil des mises à jour logicielles. Pour les utilisateurs souhaitant simplifier leur configuration initiale, il est désormais utile de savoir s’il est possible de démarrer une Apple Watch sans iPhone pour certaines fonctionnalités spécifiques.

Disponibilité, tarifs de ce nouveau bracelet pour Apple Watch

Le bracelet Pride Edition Sport Loop 2026 est disponible dès maintenant sur la boutique officielle et en magasin. Apple le propose au tarif unique de 49 euros. La marque décline cet accessoire pour toutes les tailles de boîtiers actuels, à savoir les versions de 40 mm, 42 mm et 46 mm.

En parallèle de cette commercialisation, Apple réaffirme son soutien financier aux organisations internationales défendant les droits des personnes LGBTQ+.