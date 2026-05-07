iPhone Ultra : une vidéo exclusive révèle le fonctionnement du premier smartphone pliable d’Apple

Le futur de la téléphonie chez Apple se précise et prend une forme spectaculaire. Alors que les rumeurs autour d’un iPhone pliable circulent depuis des années, une nouvelle étape vient d’être franchie avec l’apparition d’une vidéo détaillée présentant l’iPhone Ultra. Ce premier modèle pliable de la firme à la pomme sort de l’ombre à travers une prise en main d’une maquette fonctionnelle. Cela offre un aperçu concret de ce que les utilisateurs tiendront bientôt entre leurs mains.

Un mécanisme de pliage qui mise sur la robustesse et la durabilité

La vidéo de dix minutes publiée par la chaîne Unbox Therapy permet d’observer l’iPhone Ultra sous toutes ses coutures. Ce document visuel met fin aux simples spéculations sur le design pour montrer l’appareil en mouvement. Le mécanisme de charnière semble bénéficier d’une attention particulière de la part des ingénieurs d’Apple.

Les séquences de pliage et de dépliage dégagent une impression de solidité immédiate. Cela suggère que la marque privilégie la longévité de l’écran interne. Par ailleurs, l’appareil se manipule avec une fluidité rassurante. Cela confirme l’ambition d’Apple de proposer un produit fini capable de résister à un usage quotidien intensif.

Des dimensions généreuses qui privilégient le confort visuel

L’iPhone Ultra impose sa présence par un gabarit spécifique. Les mesures révélées indiquent une hauteur de 117 mm pour une largeur de 84,27 mm. Une fois replié, le smartphone affiche une épaisseur de 11,02 mm si l’on fait abstraction du bloc photo. Avec les capteurs, cette épaisseur grimpe à 16,57 mm.

Ces chiffres démontrent qu’Apple ne cherche pas forcément la finesse absolue, mais plutôt un équilibre entre prise en main et surface d’affichage. Lorsqu’on déploie l’écran, le terminal s’affine considérablement pour atteindre environ 5,2 mm d’épaisseur. Le téléphone se transforme ainsi en une véritable station de travail mobile.

Un format « passeport » inédit pour une expérience multimédia immersive sur l’iPhone Ultra

Apple choisit une voie différente de celle de ses concurrents directs. Contrairement aux modèles très allongés que l’on trouve actuellement sur le marché, l’iPhone Ultra adopte un format presque carré lorsqu’il est fermé, rappelant les dimensions d’un passeport. Cette silhouette originale prend tout son sens une fois l’écran interne de 7,8 pouces révélé.

Ce large panneau se prête idéalement au visionnage de contenus vidéo et aux jeux vidéo. Cela minimise les bandes noires souvent présentes sur les écrans pliables classiques. Ce choix de design transforme l’iPhone Ultra en une tablette de poche performante, parfaitement adaptée aux nouveaux usages numériques.

Les défis de l’optimisation logicielle et de l’ergonomie

Si le matériel impressionne par sa qualité de fabrication, l’iPhone Ultra devra relever le défi de l’interface logicielle. Le format d’écran presque carré de 7,8 pouces nécessite une adaptation spécifique des applications iOS. Actuellement, de nombreux logiciels mobiles fonctionnent sur des ratios plus verticaux. Apple travaille donc activement sur une version optimisée de son système d’exploitation pour garantir que le multitâche reste intuitif sur cette surface élargie. Cette approche logicielle sera déterminante pour transformer cette prouesse technologique en un outil de productivité incontournable pour les professionnels et les créatifs.