Jackery à Paris : l’énergie solaire, du sac à dos au toit de la maison

Le 4 juin, Jackery réunissait la presse à Paris. Le spécialiste de l’énergie personnelle y dévoilait sa nouvelle vision du solaire. Au programme : des batteries portables repensées et un système de stockage domestique, le Jackery SolarVault 3. Deux univers, une même idée. Rendre l’énergie solaire accessible partout.

La marque, fondée en Californie en 2012, ne se contente plus du nomade. Elle pousse désormais ses panneaux jusque sur les toits et les balcons. L’objectif est assez clair : suivre l’utilisateur du bivouac au domicile, sans rupture.

Des stations portables plus légères à emporter partout

Jackery a d’abord déroulé sa gamme Explorer v2. Le fil rouge tient en trois lettres : CTB, pour Cell-to-Body. La technologie intègre les cellules dans une structure en nid d’abeille. Le gain est net : jusqu’à 59 % de capacité en plus à volume égal. Le poids, lui, chute de plus de 30 %. L’Explorer 2000 v2 en profite le plus. Cette station de 2 kWh ne pèse que 17,5 kg. Jackery la présente comme la plus compacte de sa catégorie. En dessous, l’Explorer 1000 v2 (11 kg, 1 070 Wh) et la minuscule Explorer 300D (2,5 kg) complètent l’offre. La gamme grimpe jusqu’à 3 kWh avec l’Explorer 3000 v2.

Mais une batterie ne vaut que par sa recharge. Jackery mise donc sur ses panneaux SolarSaga. Les modèles 200 W et 100 W affichent une certification IP68 et un rendement de 25 %. Une poignée magnétique facilite le transport. Plus malin encore : le SolarSaga 40W Mini ne pèse que 1,18 kg. Il se déplie sur un sac à dos pour charger en marchant. De quoi alimenter un téléphone ou une batterie en pleine randonnée. Comptez 109 € pour ce petit format.

Jackery SolarVault 3 : produire et stocker son énergie à la maison

Le vrai morceau de l’événement, c’était le Jackery SolarVault 3. Ce système de stockage solaire vise le domicile. Il se décline en trois versions : Pro, Pro Max et Pro Max AC. Le principe reste simple. On branche les panneaux d’un côté, une prise standard de l’autre. Pas de gros chantier. On peut même tout installer sur un balcon. La conception se veut modulaire : on empile jusqu’à cinq batteries. La capacité grimpe alors de 2,52 à 15,12 kWh. Le Pro Max sort 2 500 W et alimente un lave-linge ou un climatiseur. En cas de coupure, il bascule en secours en moins de 20 millisecondes.

L’argument principal reste l’économie. Jackery promet plus de 1 000 € d’économies par an. Le système s’appuie sur une IA locale. Il charge la batterie quand l’électricité coûte peu. Il réinjecte sur le réseau quand les prix montent. Les données restent en local, sans passer par le cloud. La sécurité suit le même soin. Des capteurs surveillent la température. Un système d’extinction par aérosol s’active en cas de surchauffe. Certifié IP65, l’ensemble tient de –20 à 55 °C, pour une durée de vie annoncée de 15 ans.

Ce qu’il faut retenir

Jackery joue sur deux tableaux. D’un côté, le nomade léger avec les Explorer v2 et les panneaux SolarSaga. De l’autre, le domicile avec le SolarVault 3 et sa promesse d’économies. Le contexte sert la marque. Les tarifs de rachat du solaire ont fondu, et l’électricité grimpe. L’autoconsommation devient donc plus séduisante. Reste maintenant à voir si ces promesses d’économies se vérifieront dans les usages réels, facture à l’appui.