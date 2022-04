Test – BLUETTI AC50S : batterie de 500W et chargeur solaire

Que vous soyez baroudeur, digital nomade ou que voulez simplement une petite indépendance au réseau électrique, un stockage d’énergie externe et portatif puissant est nécéssaire. BLUETTI est une marque américaine spécialisée depuis de nombreuses années dans le stockage d’électricité. Leurs valeurs : fabriquer les produits afin d’assurer que l’énergie est toujours à disposition lorsque vous en avez besoin n’importe où et quand. C’est ce que nous testons avec le modèle BLUETTI AC50S + SP120, un pack avec un générateur d’électricité portable de 500Wh et des panneaux solaires de 120W.

Le Pack BLUETTI AC50S et BLUETTI SP120

Pour les bienfaits du test, nous avons reçu à la fois le générateur d’électricité portable AC50S. Qui est très simplement, une énorme batterie externe. Avec surtout des sorties polyvalentes en DC et AC. Il est livré avec les différents chargeurs, pour le recharger en secteur, sur sa voiture avec le chargeur 12V ou encore le câble pour être alimenté avec les panneaux solaires.

Et nous avons reçu les panneaux solaires BLUETTI SP120, des panneaux pouvant sortir au maximum une puissance de 120Wh. Ils sont super intéressants, car légers (seulement 4kg) et surtout compacts (40x40cm), de quoi vous accompagner facilement partout. Ils sont livrés avec le câble nécessaire à les brancher au générateur.

Caractéristiques de la centrale électrique

Le générateur d’électricité portable BLUETTI AC50S a une grande capacité de batterie de 500Wh. Il est conçu pour une alimentation de secours en cas de panne de courant à la maison ou pour une alimentation en déplacement. Vous pouvez l’utiliser pour charger divers produits électroniques d’une puissance inférieure à 300W.

Plusieurs ports de sortie sont présents :

Une charge sans fil de 10W pour charger un téléphone ou des écouteurs facilement

Un port Type-C PD de 45W, suffisant pour charger n’importe quel Mac (certes lentement)

4 ports USB-A de 3A, pour charger rapidement vos devices

Une sortie 12V 10A allume-cigare (ça peut servir et dépanner)

Deux sorties DC 12V 3A

Deux prises AC de 220V (les prises des maisons)

Et en bonus, une lampe LED extrêmement puissante qui sera idéale pour dépanner ou s’éclairer la nuit

Et pour le charger, trois solutions pour vous : avec les panneaux solaires, avec un soleil et un positionnement idéal en 4-5h (idéalement 11h-16h), mais ce ne sera que dans les meilleures conditions ; avec un chargeur mural en 6h ; ou idéalement en roulant avec le chargeur 12V en 5 heures.

Un petit écran affiche quant à lui l’état de charge et décharge de la batterie avec son pourcentage. Mais aussi la puissance de charge actuelle et la consommation en temps réel des appareils branchés dessus.

Utilisation et prise en main

Comme pour toute centrale électrique, la première chose que j’ai faite a été de la charger. Quelques heures avec le chargeur secteur, et le tour est joué. Prochaine étape, charger des appareils.

J’ai pu charger en même temps, mon iPad avec le chargeur PD de 45W, mon iPhone sur le chargeur sans fil, ma montre avec un port USB-A et un ordinateur avec la prise de courant classique. Cette dernière peut sortir jusqu’à 300W, ce qui permettra une belle variété d’appareils. Comme un ou deux ordinateurs, une petite bouilloire, un petit chauffage, une lampe pendant des heures, un frigo ou encore un écran/TV. Tout peut être utilisé en même temps et permet surtout de tenir en vadrouille plusieurs heures voire jours en autonomie.

Cette centrale électrique est une excellente solution pour moi. Il a plus qu’assez de ports pour mes besoins et fournit assez de puissance pour un petit appareil. Ce dernier chauffe un peu lorsqu’il en charge et lorsqu’il alimente plusieurs appareils, mais c’est normal. Il est construit principalement en plastique et possède une protection en caoutchouc qui offre une protection sur tous les bords. Il y a également 4 pieds en caoutchouc sur le dessous.

L’utilisation pour recharger vos appareils est logiquement assez simple à prendre en main et à comprendre.

Mais qu’en est-il de la charge solaire, est-ce réellement pratique ?

Pour le test, nous étions en vadrouille en voiture et au choix pouvons poser les panneaux solaires directement au sol pour les diriger vers le soleil. Ou les poser sur le pare-brise du véhicule pour une solution simple.

Dans les deux cas, la météo n’était vraiment pas clémente, un temps très nuageux et sombre. Au final, on a pu noter une charge variant entre 25 et 35Wh. On est loin de 120W, mais si l’on reste au même endroit pendant les 7-8 heures de jour, la batterie est tout de même à moitié rechargée sans utiliser un litre d’essence. Et l’on peut en plus charger son téléphone et les batteries de ses petits appareils. Ce n’est pas l’idéal, mais c’est largement suffisant en déplacement pour rester connecté sans vider la batterie de son véhicule.

Que penser du BLUETTI AC50S

Si vous essayez de trouver une station portable puissante sur laquelle vous pouvez compter, vous aurez du mal à trouver une option comme le BLUETTI AC50S de 500Wh. Cette station incroyable a du punch et garantit que les lumières restent allumées toute la nuit. Mais surtout que vos appareils restent toujours chargés en vadrouille.

Elle est légèrement plus grande que certains concurrents, mais avec une capacité aussi élevée et des fonctionnalités cool comme la charge sans fil ou le port PD, le poids supplémentaire fait à peine la différence.

Trouver une station fiable peut être un défi, surtout si vous ne savez pas exactement ce que vous devez rechercher. Mais quels que soient vos besoins, le Bluetti AC50S vous offrira tout ce dont vous pourriez avoir besoin ! Le bundle est disponible pour 879€, sachant qu’il y a actuellement 130€ de réduction. Une bonne alternative à l’essence à deux euros en déplacement !