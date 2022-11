BLUETTI EB3A : le générateur électrique portable pour rester connecté en tout temps

Envie de subvenir à vos besoins en énergie pour vos appareils électroniques à l’extérieur durant le camping ou une journée à la plage ? Il est temps de vous tourner vers un générateur électrique. Bonne nouvelle, des marques comme BLUETTI proposent des solutions compactes et portables parfaites afin de garder vos appareils de première nécessité connectée. Dans cet article, nous vous présentons le Bluetti EB3A.

Pour commencer, parlons de la compacité de ce produit. En effet, le BLUETTI EB3A mesure 25,5 cm de long par 18 cm de large et 18,3 de hauteur ; pour un poids de 4,6 kg. Elle est ainsi assez légère pour être transportée à la main et ne prend pas beaucoup de place. Cependant, ce format ne veut pas dire qu’elle n’en a pas dans le ventre.

En effet, le générateur électrique est équipé d’une batterie LiFePO4 de 268 Wh ; embarque un onduleur sinusoïdal pur ; et propose une puissance de 600 W (1 200 W en surtension). Pour alimenter tout type d’appareils, le BLUETTI EB3A profite de plusieurs prises et ports essentiels : 2 prises CA 120 V/5 A; un port USB-C 100 W ; deux ports USB-A 5 V/3 A ; trois prises CC : une 12 V/10 A et deux 12 V/10 A DC 5521 ; et une zone de charge sans fil de 15 W.

À titre d’exemple, BLUETTI souligne que cette solution permet de charge 3,5 fois un ordinateur portable, 25 fois un iPhone 12 ou faire fonctionner un ventilateur durant 11 heures, 3,6 heures pour un mini-réfrigérateur ou encore 30 heures pour une lumière.

Pour le recharger, deux options s’offrent à vous : le réseau électrique traditionnel ou les panneaux solaires. À noter, il est possible de remplir le BLUETTI EB3A de 0 à 80 % en seulement 45 minutes sur secteur ; ou 30 minutes en combinant secteur et panneau solaire.

Le générateur électrique BLUETTI EB3A est proposé à 399 euros hors promotions. Avec un panneau solaire PV200, le prix monte à 899 euros ; ou 798 euros avec le PV120.

