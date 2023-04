Ear(2) de Nothing, Motorola Edge 40 Pro & Vivo X Flip – Tech Express

Bienvenue dans ce nouveau Tech Express du jeudi 6 avril 2023 ! Au programme de cette édition : les nouveaux écouteurs Nothing Ear (2) qui sont enfin disponibles, les derniers jeux ajoutés sur Xbox Game Pass pour ce mois d’avril 2023, les arguments intéressants du nouveau smartphone haut de gamme Motorola Edge 40 Pro, la découverte du smartphone pliable à clapet Vivo X Flip en image et enfin, les dernières informations quant à la charge rapide 300 W que prépare Oppo.

Les news Tech : Ear(2) personnalisé, Motorola Edge 40 Pro, Vivo X Flip pliable

Nothing a lancé ses nouveaux écouteurs sans fil Ear(2) avec une expérience audio améliorée, une personnalisation accrue et une réduction de bruit optimisée. Les utilisateurs peuvent créer leur propre profil sonore personnalisé, profiter d’une double connexion et d’une réduction de bruit adaptative. Disponibles chez de nombreux partenaires commerciaux, les Ear(2) sont un excellent choix pour ceux qui cherchent une expérience audio exceptionnelle.

Les MacBook Pro ne bénéficieront pas de la technologie d’écran OLED avant 2026, selon l’analyste Ross Young. Samsung Display a investi 3,1 milliards de dollars dans la production de dalles OLED pour les écrans de ces MacBook. Le MacBook Air pourra bénéficier de cette technologie en même temps que les MacBook Pro.

Motorola lance son smartphone haut de gamme, le Edge 40 Pro, doté de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, d’une caméra selfie de 60 Mpx et d’un module photo arrière avec capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle de 50 Mpx et téléobjectif avec zoom optique x2 de 12 Mpx, ainsi qu’une batterie de 4 600 mAh compatible avec la charge rapide filaire 125 W et sans fil 15 W. Le smartphone est disponible en Europe pour 899,99€.

Les dernières news Droidsoft

Le leaker Digital Chat Station a partagé une image du Vivo X Flip 2, un smartphone pliable à clapet qui devrait sortir en avril 2023. On y voit son dos avec un grand écran externe rectangulaire et un module photo rond. Les caractéristiques techniques incluraient un écran AMOLED de 6,8 pouces FHD+ 120 Hz, un Snapdragon 8+ Gen 1 et un module photo arrière.

Oppo a annoncé le développement de batteries personnalisées à haut débit 15C. Ces batteries permettraient une puissance de charge allant jusqu’à 300 W, en concurrence avec Xiaomi. Les tests sont toujours en cours.

