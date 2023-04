iOS 17 : un tout nouveau design pour le centre de contrôle !

Les nouveautés d’iOS 17 font de nouveau parler d’elles. D’après un récent rapport, Apple envisagerait de proposer un changement de design intéressant via la prochaine mise à jour majeure des iPhone. Cela concernerait plus précisément une zone utilisée régulièrement par les utilisateurs : le centre de contrôle.

Avec l’arrivée de la WWDC 2023, nous en apprenons un peu plus autour des nouveautés inhérentes aux prochaines mises à jour des produits Apple. Aux dernières nouvelles, des rapports mentionnaient que WatchOS 10 serait une mise à jour importante pour l’interface des Apple Watch ou encore qu’iOS 17 introduirait des fonctionnalités très attendues par les utilisateurs d’iPhone.

Finalement, c’est iOS 17 qui vient à nouveau faire parler d’elle. En effet, un leaker anonyme ayant déjà vu juste par le passé vient de partager une information intéressante autour de cette prochaine mise à jour pour iPhone via le forum du site MacRumors.

D’après ses sources, le centre de contrôle ferait peau neuve. Nous retrouverions ainsi un tout nouveau design pour gérer toute la connectivité, la lecture de contenu audio, la luminosité et les divers raccourcis proposés de cette zone d’affichage. Pour rappel, le centre de contrôle date de plusieurs années. En effet, Apple l’avait introduit sous iOS 7 en 2013, avant de l’améliorer en permettant un affichage en plein écran sous iOS 11 en 2017.

iOS 17 signerait ainsi le renouveau du centre de contrôle, 10 ans après son introduction sur les iPhone et 6 ans après sa première refonte. Nous ne savons cependant pas pour le moment ce qui évoluera réellement au niveau du design. Il est cependant très probable qu’Apple permette aux utilisateurs de personnaliser de façon plus poussée cette zone. Cela serait d’ailleurs dans la continuité d’iOS 16, qui poussait déjà plus à la personnalisation avec son nouvel écran de verrouillage.

