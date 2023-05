Galaxy S23 FE : Samsung prévoit une belle avancée pour la partie photo

Samsung compte annoncer un modèle « FE » pour la gamme Galaxy S23. De nouvelles informations viennent d’ailleurs de tomber au sujet de ce smartphone. Un célèbre média spécialisé autour des produits de la firme sud-coréenne évoque d’ailleurs l’arrivée d’un capteur photo de 50 Mpx, soit une belle amélioration par rapport à celui du Galaxy S21 FE qui se limitait à 12 Mpx.

L’année 2023 devrait signer le retour des modèles « Fan Edition » chez Samsung, abrégé en « FE ». Nous devrions ainsi voir arriver dans les mois à venir un Galaxy S23 FE.

Ce modèle a d’ailleurs eu droit à une première rumeur au début du mois d’avril. Nous y apprenons précisément que le Galaxy S23 FE embarquerait une puce Samsung Exynos 2200 (précédemment embarquée sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra). La très bonne Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23 ne serait donc pas de la partie. Encore plus étonnant, toutes les régions du monde seraient limitées à ce processeur.

Mais une fuite d’information plus récente vient offrir quelques réjouissances aux consommateurs. En effet, la partie photo serait grandement améliorée par rapport au précédent modèle. Le site GalaxyClub évoque ainsi la présence d’un capteur principal de 50 Mpx, plus précisément le même que les Galaxy S23 et S23+. À titre de comparaison, le Galaxy S21 FE embarquait de son côté une caméra de 12 Mpx.

Dans le cas où vous envisageriez d’acheter ce modèle abordable de la gamme Galaxy S23, sachez qu’il n’est pas encore prêt d’être annoncé par Samsung. Le rapport mentionnant cette évolution de la partie photo explique en effet que la date de sortie du Galaxy S23 FE serait « très tard dans l’année ». Un lancement en octobre serait assez logique, lorsqu’on se rappelle que le Galaxy S20 FE avait été annoncé à cette période (contre janvier pour le Galaxy S21 FE).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S23 : Samsung propose d’essayer l’interface de ses derniers smartphones avec son iPhone !