Pixel Tablet : voici la fiche technique, le prix et la date de sortie de la nouvelle tablette Google

Google n’a pas réussi à garder le secret autour de sa nouvelle tablette. Après moult fuites d’informations, la Pixel Tablet a rapidement tiré une tête sur Amazon. La plateforme de commerce en ligne révèle ainsi tout de ce produit, que ce soit du côté du design, de la fiche technique, du prix ou encore de la date de sortie.

Après le Pixel 7a, dont la fiche technique et le prix en France sont confirmés avant l’annonce, c’est au tour d’un second produit attendu pour la Google I/O de ce 10 mai de se révéler : la Pixel Tablet.

Alors que des fuites nous dévoilaient fin avril des détails sur le prix, les coloris, la RAM et le dock de la tablette, le doute n’est plus permis autour de la tablette étant donné qu’Amazon Japon a tout simplement tout révélé.

La fiche produit publiée ce 7 mai, maintenant hors-ligne, dévoile ainsi de nouveaux visuels officiels de la Pixel Tablet. Nous retrouvons ainsi le même design que dans les précédents teasing de Google, avec bien évidemment la présence du dock, il n’y a donc rien à préciser de nouveau pour cette partie.

Le plus intéressant se passe bien évidemment au niveau de la fiche technique. Amazon nous apprend ainsi que la tablette profitera d’un écran LCD de 10,95 pouces au format 16:10 avec une définition de 2560 × 1600 pixels. La luminosité maximale annoncée est de 500 nits. Côté puissance, nous aurons droit à la puce Tensor G2 des Pixel 7, couplée à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Pour la partie photo, deux capteurs de 8 Mpx sont au programme (un à l’avant et un à l’arrière). Pour une expérience sonore stéréo agréable, la Pixel Tablet s’équipe de quatre haut-parleurs. Côté autonomie, une batterie de 27 Wh permettra de profiter de 12 heures d’utilisation sur une charge. Nous apprenons aussi que la tablette est compatible avec un stylet USI 2.0, profite d’un port USB-C 3.2 Gen 1 et propose une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et UWB.

Pour finir, Amazon dévoile que la date de sortie de la Pixel Tablet est fixée au 20 juin 2023 à un prix de lancement de 80 000 yens (environ 530 euros hors taxes). Deux coloris seront proposés : Porcelaine (blanc) et Hazel (gris).

