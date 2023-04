Pixel Tablet : prix, coloris, RAM et dock fuitent avant l’annonce

Après un teasing de près d’un an, Google s’apprête à lever le voile sur la Pixel Tablet. Attendu pour l’évènement de lancement de la Google I/O 2023, soit le 10 mai prochain, ce retour sur le marché des tablettes n’a plus aucun secret. Une énième fuite vient en effet de révéler de nouvelles informations sur le dispositif ; et plus précisément son prix, son coloris, sa quantité de RAM et son dock.

De nouveaux rapports autour de la Pixel Tablet sont arrivés la semaine dernière. Pour commencer, le site 9to5Google nous a partagé des informations grâce à des sources proches du projet.

Nous apprenons tout d’abord que quatre coloris seraient de la partie : beige/blanc, vert sauge, gris anthracite et un rose/orange/corail. Alors que les deux premières teintes ont déjà été teasées par Google, les deux autres ont récemment fuité (voir images ci-dessous) suite à l’exposition Google Design lors de la Milan Design Week 2023.

Nous apprenons ensuite que le dock de la Pixel Tablet serait inclus dans la boite : permettant ainsi de recharger la tablette, mais aussi de diffuser du son. De ce fait, aucun chargeur secteur ne serait inclus avec la tablette. Il faudrait donc obligatoirement passer par cette station pour recharger les batteries.

Au niveau des performances, la puce Tensor G2 serait accompagnée de 8 Go de RAM. Pour finir, 9to5Google évoque la présence du bouton de confidentialité, qui servira bel et bien à couper le micro et la caméra de la Pixel Tablet grâce à un interrupteur présent sur l’une des tranches.

Pour finir, un autre rapport est venu nous partager le prix de la nouvelle tablette de Google. Le journaliste Roland Quandt de chez WinFuture a en effet partagé sur Twitter que la Pixel Tablet serait commercialisée à un prix de départ compris entre 600 et 650 euros en Europe. Nous apprenons au passage que les deux options de stockage seraient les suivantes : 128 Go et 256 Go.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros. — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023

