iOS 17 : Apple prépare une application de journal intime !

Apple compte introduire une nouvelle application avec iOS 17. En fin de semaine dernière, un rapport du Wall Street Journal a en effet dévoilé que la firme à la pomme envisageait de lancer une app de journal intime avec sa prochaine mise à jour pour iPhone. L’objectif serait de compiler automatiquement les activités quotidiennes des utilisateurs, tout en leur permettant d’ajouter des commentaires dessus.

Concept : Parker Ortolani

iOS 17 se dévoile peu à peu. Alors que plusieurs nouveautés à venir sur iPhone ont été dévoilées la semaine dernière par un informateur, c’est maintenant au tour d’un célèbre média américain de nous en dire plus sur la prochaine mise à jour majeure des iPhone.

Dans un article publié en fin de semaine dernière, le Wall Street Journal dévoile en effet qu’Apple prépare une application s’apparentant à un journal intime, pré-installée avec iOS 17. Dans les détails, nous apprenons qu’« Apple prévoit une application iPhone permettant aux utilisateurs de compiler leurs activités quotidiennes, dans le cadre de ses efforts sur le marché des technologies de santé mentale et physique ».

Pour imager l’utilisation de cette nouvelle application, le média prend exemple sur Day One, service permettant aux utilisateurs de suivre et enregistrer leurs activités et pensées. Son fondateur (Paul Mayne) est d’ailleurs inquiet face à cette situation, soulignant au passage qu’Apple a arrêté de mettre en avant son produit via l’App Store depuis 2020. Il soupçonnait ainsi le développement d’une solution similaire chez la firme à la pomme dans les années à venir.

Concernant l’application de journal intime d’Apple, le Wall Street Journal explique qu’elle « analysera le comportement des utilisateurs pour déterminer à quoi ressemble une journée type, y compris le temps passé à la maison par rapport à ailleurs, et si une journée en particulier a connu un événement inhabituel ».

Nous aurions aussi droit à une fonction de personnalisation venant suggérer des thèmes où l’utilisateur pourra s’exprimer grâce à des notes. Apple pourra aussi distinguer si l’utilisateur est avec des personnes appartenant à son cercle professionnel ou personnel.

Pour assurer la confidentialité des données, Apple devrait effectuer toute cette journalisation en local sur l’iPhone. Le média explique pour finir que les suggestions formulées par l’application seront visibles pendant quatre semaines, puis supprimées.