Honor Magic Vs : voici la date de sortie du smartphone pliable en France !

Avec le Magic Vs, Honor franchit une étape sur le marché des smartphones pliable : l’arrivée d’un premier modèle sur le marché français. Bien qu’annoncé à la fin février, nous n’avions malheureusement pas de date de sortie pour cet appareil. Bonne nouvelle, la marque chinoise a craché le morceau en fin de semaine. Rendez-vous donc le 24 mai 2023 pour l’acquérir à un tarif de 1 599 euros.

Les informations arrivent toujours au compte-gouttes avec les constructeurs de smartphones, et plus généralement pour les marques chinoises. Les annonces se font généralement en plusieurs temps pour l’international. Il faut donc patienter quelques semaines avant de connaitre la date de sortie (voire le prix) en France. C’est ce qui est arrivé avec le Honor Magic Vs.

En fin de semaine dernière, Honor a finalement levé le voile sur l’arrivée de son premier smartphone pliable sur le marché français. Nous apprenons ainsi que le Honor Magic Vs sera disponible à partir du 24 mai 2022 en un seul coloris (noir), pour la modique somme de 1 599 euros. Pour rappel, il est vendu avec un chargeur de 66 W, et profite de 256 Go de stockage interne.

À titre d’information, la fiche technique du Honor Magic Vs est la suivante : un écran pliable OLED de 7,9 pouces 90 Hz et un écran externe de 6,45 pouces 120 Hz ; une puce Snapdragon 8+ Gen 1 couplée à 12 Go de RAM ; un module photo avec capteur principal 54 Mpx, ultra grand-angle 50 Mpx et un téléobjectif 8 Mpx (zoom optique x2) ; une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 66 W ; ainsi qu’une caméra selfie de 16 Mpx

Ce smartphone pliable profite aussi de deux avantages par rapport à la concurrence, et notamment le Galaxy Z Fold 4 : le fait de pouvoir se plier complètement, ne faisant ainsi pas rentrer de poussières ; ainsi qu’une épaisseur de 12,9 mm déplié et 6,1 mm plié, ce qui en fait le modèle le plus fin du marché.

