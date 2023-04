Withings Body Smart, Pixel Fold & Bluetti primé – Tech Express

Bienvenue dans le Tech Express du mardi 25 avril 2023 ! Au sommaire aujourd’hui, les gagnants du prestigieux Red Dot Design Award 2023 avec les Bluetti EP600 et AC500. Nous ferons également le point sur le nouveau smartphone pliable de Google, le Pixel Fold, en présentant sa fiche technique, son offre de lancement ainsi que son prix. Ensuite, nous vous présenterons la balance connectée Withings Body Smart et vous expliquerons comment faire votre déclaration de revenus sur votre smartphone Android. Enfin, nous vous parlerons du prochain Pixel 7a de Google qui devrait inclure la reconnaissance faciale.

Les news Tech : Connectivité Withings, Design, Innovation

Withings a présenté sa nouvelle balance connectée, la Body Smart, qui permet de mesurer la composition corporelle, la fréquence cardiaque et la graisse viscérale de l’utilisateur. Elle propose également un mode Yeux fermés exclusif, permettant de ne pas afficher son poids sur l’écran mais de le suivre via l’application. La balance est disponible en noir et blanc à un prix de 99,95 euros.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Google présente son premier smartphone pliable, le Pixel Fold, prévu pour une commercialisation le 27 juin 2023 à un prix de départ de 1 799 dollars. Le modèle disposerait d’une fiche technique très complète, incluant notamment 12 Go de RAM, un stockage interne de 256 Go ou 512 Go, ainsi qu’un écran pliable OLED de 7,6 pouces avec une définition de 2 208 x 1 840 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, Google offre une Pixel Watch aux personnes le précommandant.

Lisez l’article pour en savoir plus.

BLUETTI remporte un prix au Red Dot Design Award 2023 pour ses produits EP600 et AC500, soulignant leur design exceptionnel et l’innovation de l’équipe de design de BLUETTI. Les produits sont décrits comme non seulement performants, mais aussi esthétiques, reflétant l’engagement de la marque à créer des produits durables et respectueux de l’environnement. Les EP600 et AC500 sont des solutions de stockage d’énergie électrique de dernière génération, offrant une indépendance énergétique durable aux ménages grâce à l’énergie solaire.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Les dernières news Droidsoft

L’application « Impots.gouv » permet de faire sa déclaration de revenus en 2023 sur smartphone. Pour l’utiliser, les revenus et charges de 2022 doivent être préremplis et aucune modification de situation personnelle ne doit être signalée. Il suffit de télécharger l’appli, entrer ses informations de connexion et valider la déclaration automatique. Les dates butoirs sont jusqu’au 25 mai pour les habitants des départements 01 à 19 et les non-résidents, jusqu’au 1er juin pour ceux du 20 au 54, et jusqu’au 8 juin pour ceux du 55 au 976.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Le futur Pixel 7a de Google sera équipé de la reconnaissance faciale, selon un rapport de Snoopy Tech. Le smartphone devrait également disposer de la puce Tensor G2, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et de nouveaux capteurs photo, tout en conservant un prix abordable.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Nous espérons que notre Tech Express du jour vous a plu ! Nous avons vu la nouvelle balance connectée de Withings, le premier smartphone pliable Pixel Fold de Google, les produits primés au Red Dot Design Award 2023 de BLUETTI, ainsi que la déclaration de revenus sur smartphone et les rumeurs autour du futur Pixel 7a de Google. N’hésitez pas à réagir en commentaire, à partager l’article ou encore à revenir lire notre prochaine édition pour rester à la pointe de l’actualité technologique !