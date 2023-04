BLUETTI EP600 et AC500, nouveaux lauréats du Red Dot Design Award 2023

BLUETTI continue sa percée sur le marché des solutions de stockage d’énergie électrique. La marque a en effet annoncé récemment que les EP600 et AC500 avaient remporté un prix lors du Red Dot Design Award 2023. Ces produits ont ainsi été récompensés pour leur design, saluant au passage l’innovation et l’excellence de l’équipe de design de BLUETTI.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler ce que sont les Red Dot Design Award : un évènement récompensant les produits dont « le design, la qualité et l’innovation sont exceptionnels », comme l’explique BLUETTI dans son communiqué.

La marque s’avoue ainsi honorée de l’obtention de ce prix pour les EP600 et AC500 durant cette édition 2023. BLUETTI déclare au passage que cela démontre son engagement « à créer des produits qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi esthétiques ».

Jame Ray, porte-parole de BLUETTI, a d’ailleurs commenté : « Notre équipe de designers a travaillé sans relâche pour créer des produits non seulement performants, mais aussi esthétiques. L’obtention de ce prix témoigne de leur travail acharné et de leur dévouement, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ».

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que l’entité reçoit des prix. Il est en effet rappelé que BLUETTI a déjà remporté des récompenses grâce à ses produits énergétiques innovants et respectueux de l’environnement. La marque en profite pour souligner que « l’innovation, la durabilité et l’excellence sont inscrites dans son ADN ».

Dans le cas où vous ne connaissez pas les produits ayant reçu des prix pour les Red Dot Design Award 2023, voici une petite présentation. L’EP600&B500 est le système de stockage dernière génération de BLUETTI, permettant d’alimentant son logement grâce à l’énergie solaire, que ce soit sur réseau ou hors réseau. Il offre une indépendance énergétique durable aux ménages, tout en alliant facilité d’installation et design élégant.

De son côté, l’AC500&B300S est un générateur électrique modulaire adoptant les batteries LiFePo4, dénuées de métaux lourds nocifs ; et propose une charge rapide, une fonction de phase divisée et une protection UPS. Cette solution arbore au passage un design simple et esthétique, tout en garantissant des performances de pointe.