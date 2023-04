Asus lance le Zenbook S13 OLED 2023, un nouvel ultra-portable plus que complet !

Asus est de retour avec un nouvel ordinateur ultra-portable haut de gamme : le Zenbook S13 OLED 2023. Avec ce modèle, la marque apporte de belles améliorations pour les consommateurs, dans un format toujours aussi fin et léger.

Alors que les MacBook Air défient toujours la chronique, les ordinateurs ultra-portables sous Windows 11 proposent de plus en plus de belles choses. Asus vient d’ailleurs de revenir en mettant à jour un de ses modèles phares : le Zenbook S13 OLED 2023.

Pour commencer les présentations, ce nouveau PC portable se dote d’un gabarit similaire aux MacBook. Nous découvrons des éléments premium, comme un châssis en magnésium et aluminium ou encore un rendu mat pour le couvercle. À noter, la marque mentionne avoir utilisé des métaux et plastiques recyclés, toujours dans son objectif de neutralité carbone. Deux coloris sont de la partie : gris et bleu marine. Qui dit format ultra-portable, dit aussi poids plume : 1 kg pour l’Asus Zenbook S13 OLED 2023.

Parlons maintenant de la fiche technique. Ce modèle embarque tout d’abord un écran OLED de 13 pouces avec une définition de 2 880 par 1 800 pixels, un ratio 16:10, une luminosité maximale de 550 cd/m2, un Delta E de moins de 1, une correspondance avec les gammes de couleurs DCI-P3 de 100 % et une caméra Full HD infrarouge pour la reconnaissance faciale Windows Hello. Côté connectique, la finesse de l’Asus Zenbook S13 OLED 2023 ne l’empêche pas d’être bien fourni : deux ports USB-C Thunderbold 4, un port HDMI, un port USB-A et une prise audio jack 3,5 mm.

Nous apprenons ensuite que deux puces Intel de 13e génération sont proposées par Asus : l’Intel Core i5 1335U et l’Intel Core i7 1355U. Ces dernières profitent sans grande surprise de la puce graphique intégrée Intel Iris Xe. Les Asus Zenbook S13 OLED 2023 peuvent ensuite être équipés jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de SSD PCIe Gen 4. Pour finir, nous apprenons la présence d’une batterie de 63 Wh compatible avec la charge rapide 65 W (assurant 14 heures de streaming vidéo) ; ainsi que la connectivité suivante : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Les Asus Zenbook S13 OLED 2023 seront disponibles au cours du 2e trimestre 2023 pour un prix de départ de 1 799 euros. Nous devrions ainsi les voir arriver en boutique juste avant l’été.

