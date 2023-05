Découvrez les coulisses de fabrication du Honor Magic5 Pro

Le Honor Magic5 Pro est un smartphone sorti récemment et qui ne fait aucun compromis. Performances, qualité photo, finitions, rien n’est laissé au hasard. Nous vous avions proposé un test du Magic5 Pro, il y a peu, n’hésitez pas à aller y jeter un œil avant de lire cet article. Aujourd’hui, nous allons vous parler des coulisses de la création de ce super smartphone, grâce aux photos dévoilées par la marque.

Les coulisses du capteur Falcon

Avec le Magic5 Pro, Honor dévoile ses nouveaux algorithmes pour la capture d’images. Ce dernier permet des captures ultra rapides avec également de nombreuses fonctionnalités comme l’utilisation de l’IA pour capturer le meilleur cliché possible. Pour preuve, la vitesse de mise au point automatique est augmenté de 245x comparés à l’ancienne génération, une sacrée amélioration ! Afin de tester et d’innover, Honor à créer de toute pièce un laboratoire spécifique consacré à améliorer en continu les capteurs ainsi que l’intelligence artificielle qui épaule le tout.

L’écran n’est pas en reste

La santé visuelle de ses utilisateurs est très importante pour Honor. Et pour cause, ce Magic5 Pro est le premier smartphone à recevoir la certification TÜV Rheinland pour le respect du rythme circadien, qui permet d’améliorer le sommeil grâce, notamment, à la régulation des lumières bleues. Bien entendu, tout est automatique. Selon les tests effectués par la marque, le taux de mélatonine peut être augmenté jusqu’à 20 %. De plus, une nouvelle technologie fait son apparition : le Dynamic Dimming. Cette dernière permet de réduire la fatigue oculaire grâce à une atténuation automatique de la luminosité de l’écran.

Un objectif : répondre aux normes les plus strictes pour le Honor Magic5 Pro

Honor a investi de gros montant afin de mettre en place des processus de tests qualité. Par exemple, un centre de conformité et de test de premier plan à était mis sur pied. Cela permet d’effectuer de très nombreux tests en laboratoires. De ce fait, ce sont pas moins de 200 normes de certifications qui sont vérifiées sur ce Honor Magic5 Pro, dont la très célèbre certification de conformité européenne (CE).