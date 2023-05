Radeon RX 7600, voici la réponse d’AMD à la Nvidia GeForce 4060

AMD est rapidement revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle carte graphique : la Radeon RX 7600. Avec cette génération, le constructeur s’attaque à l’entrée de gamme, et plus précisément à la nouvelle carte graphique de Nvidia, alias la GeForce 4060. Son objectif est simple : proposer de la 1080p à 60 FPS sur tous les jeux vidéo pour seulement 299 euros.

Le marché des cartes graphiques d’entrée de gamme est en effervescence en cette fin de mois de mai 2023. Après les Nvidia GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti, respectivement commercialisées au prix de 329 et 549 euros, AMD vient de contre-attaquer avec la Radeon RX 7600.

Annoncé au prix de 299 euros e disponible depuis ce jeudi 25 mai, ce produit a pour simple objectif de conquérir les joueurs souhaitant profiter d’une expérience vidéoludique en 1080p à 60 FPS. À noter, des versions custom sont déjà prévues par de nombreux partenaires d’AMD (ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, Sapphire, PowerColor, Vastarmor, XFX et Yeston), afin d’offrir des performances encore plus intéressantes.

En parlant de puissance, AMD souligne que la Radeon RX 7600 propose 29 % de performances supplémentaires en 1080p par rapport à la RX 6600. La société mentionne notamment des détails graphiques revus à la hausse. La carte graphique est aussi comparée à la Nvidia GeForce RTX 3060, avec des performances supérieures de 34 % par rapport à la version 8 Go et de 17 % face à la 12 Go. Des améliorations du côté de la création de contenu et de l’IA sont aussi mentionnées.

Dans les détails, la carte graphique profite de la dernière architecture RDNA 3 ; de 2048 cœurs via 32 unités de calcul RDNA3 (contre 1792 cœurs RDNA2 sur la génération précédente) ; de 8 Go de mémoire de GDDR6 à 18 Gb/s sur un bus de 128-bits ; de la technologie Infinity Cache de deuxième génération (32 Mo) ; et d’un TDP de 165 W. Nous avons aussi droit à la prise en charge de l’encodage AV1, du DisplayPort et des écrans HDMI 2.1a.

