iPhone 15 Pro : la finition or ne sera plus proposée

D’après les informations de 9to5mac, Apple ne proposera plus l’option finition or lorsqu’elle dévoilera la gamme iPhone 15 Pro en septembre. A la place, il semblerait que les modèles Pro et Pro Max de la nouvelle gamme d’iPhone feront place au titane. Apparemment, ce changement de matériau a pour but de donner un visuel plus distinctif et sert à réduire le poids des nouveaux iPhones par rapport à leurs prédécesseurs. Pour rappel, les anciens iPhones étaient en acier inoxydable.

Voici les coloris attendus pour la gamme d’iPhone 15

Pour rappel, Apple a proposé une option en acier oxydable de couleur or depuis 2018 avec l’iPhone XS. Néanmoins, cette finition disparaîtra le retrait de l’acier inoxydable. A la place, Apple proposera de nouvelles options de finition avec le titane. D’après 9to5mac, en plus de l’argent et du noir sidéral, Apple proposera la couleur grise et peut-être aussi le bleu foncé pour les modèles Pro et Pro Max.

Pour les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus, il y aura cinq options de couleurs : noir, vert, bleu, jaune et rose. Néanmoins, il est possible qu’Apple rajoute encore une couleur au printemps. Pour rappel, les fans de la marque attendent la présentation de la gamme iPhone 15 le 12 septembre prochain. Néanmoins, Apple n’a pas encore officialisé la date exacte. Ce devrait être chose faite entre le mardi 29 août et le mardi 5 septembre.