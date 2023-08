Apple Watch : Une refonte majeure en cours ?

Les fuites concernant les produits et projets d’Apple continuent. En effet, outre les nouvelles sur le M3 Ultra, Mark Gurman a aussi révélé qu’Apple apporterait une première refonte majeure à plusieurs générations d’Apple Watch. Malheureusement, à en croire le leaker, nous ne verrons pas la nouvelle version cette année.

Par ailleurs, Apple travaillerait sur une « Apple Watch X », plus fine, avec des points de fixation de montre magnétiques. Cette montre intelligente serait aussi dotée d’un capteur de pression artificielle et d’un écran microLED. D’après Gurman, cette smartwatch sortira en fin 2024 ou en 2025.

Un bracelet plus petit pour une Apple Watch plus performante ?

Jusqu’à présent, Apple a fourni à ses montres des bracelets durables qui ont permis à ses clients de les utiliser pendant des années. Néanmoins, Mark Gurman estime que le géant à la pomme pourrait réduire la taille de ces bracelets. Le but serait de gagner de l’espace pour renforcer la batterie et les composants internes de ses montres.

Par ailleurs, des rumeurs vont bon train depuis quelques mois sur le fait que le prochain Apple Watch disposerait d’un écran microLED plus lumineux et plus coloré. Néanmoins, cette technologie est encore onéreuse. Le défi d’Apple serait ainsi de trouver une version réduite et abordable de cette technologie d’écran, afin de l’intégrer à ses montres.

De même, Apple aurait également pour projet d’intégrer un capteur de pression artérielle à l’Apple Watch. Une fonctionnalité que l’entreprise désirait mettre sur ses montres depuis des années.

En tout cas, Mark Gurman avance que l’Apple Watch Series 9 pourrait obtenir un processeur plus rapide cette année.