Mac lent ? 5 solutions efficaces

Vous possédez un ordinateur Mac mais depuis quelques temps, il semble avoir quelques problèmes ? Vous constatez que le temps de chargement est plus long que d’habitude ? Les fenêtres et les applications buggent ? Ce sont des signes qui montrent que votre Mac devient lent. Fort heureusement, il existe des solutions simples, rapides et efficaces qui vous permettront de résoudre le problème en quelques minutes. Nous vous les listons ci-dessous.

5. Désactivez le lancement automatique de certaines applications

Il faut savoir que, quand vous avez beaucoup d’applications qui se lancent au démarrage, cela ralentit votre ordinateur. Pour résoudre le problème, allez sur votre Mac, rendez-vous dans Préférences Système, puis cliquez sur Utilisateurs et groupes. Après cela, sélectionnez votre nom d’utilisateur et cliquez sur Ouverture.

Vous verrez alors de nombreuses applications. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner les logiciels que vous ne souhaitez pas lancer au moment de démarrer votre ordinateur. Puis, cliquez sur le bouton moins (-) pour les retirer. Grâce à cette manipulation, votre Mac devrait déjà gagner en rapidité.

4. Mettez à jour votre système

Vous avez probablement remarqué qu’Apple publie fréquemment des mises à jour macOS. Pour information, ces nouvelles versions contiennent des correctifs qui servent à améliorer les performances et la sécurité de votre Mac. Par conséquent, veillez à toujours garder le système de votre Mac à jour. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de vos applications sur App Store.

3. Jetez un œil à votre navigateur

Saviez-vous que les navigateurs Internet peuvent également ralentir la performance de votre Mac ? En effet, les navigateurs peuvent demander beaucoup de ressources s’ils comportent trop d’éléments chargés, comme des images, des vidéos ou encore du contenu en temps réel. Si votre Mac devient lent, il se peut que vous deviez changer de navigateur. Si vous avez toujours utilisé Safari, il serait peut-être grand temps d’essayer un autre navigateur moins gourmand en ressources comme Google Chrome ou encore Mozilla Firefox.

2. Nettoyer votre Mac

Dans un premier temps, si votre Mac est lent, il est possible que les applications aient accumulé beaucoup de fichiers temporaires et de données inutiles dans leur cache. En effet, cela va réduire la performance de l’application et même provoquer des problèmes de bugs. Si vous souhaitez vider le cache de vos applications, vous devez aller dans « Utilitaire de disque », puis cliquez sur « Applications » et sélectionnez l’application désirée. Par la suite, appuyez sur l’option « Supprimer le cache » ou « Nettoyer le cache ». N’hésitez pas à répéter cette opération pour les autres applications.

Dans un second temps, sachez qu’il est également possible que le ralentissement de votre Mac soit dû à des virus ou des logiciels malveillants. Ces derniers prennent effectivement beaucoup de ressources système et réduisent les performances de votre Mac. D’où la nécessité de choisir un bon logiciel antivirus pour votre Mac. De plus, en lançant régulièrement des analyses, vous mettrez votre Mac à l’abri des applications malveillantes.

1.La solution tout-en-un ? Mac Washing Machine X9

Vous souhaitez effectuer toutes les étapes précédemment citées mais vous ne disposez que de quelques minutes ? Pas de problème ! Il existe un logiciel professionnel et abordable qui vous permettra non seulement de nettoyer en profondeur votre Mac de fond en combles mais aussi de ranger vos dossiers pour accroître votre productivité et, enfin, de le protéger contre les virus et logiciels malveillants ! Vous désirez avoir plus de détails sur ce logiciel professionnel et de référence ? Voici tous ses points forts !

Dîtes adieu aux doublons !

Il est possible que votre Mac comporte de nombreux fichiers redondants qui se cachent dans les tréfonds de votre ordinateur. C’est là que le logiciel Mac Washing Machine X9 performe ! En effet, il détecte en quelques minutes tous les doublons sur l’ordinateur et vous propose de les supprimer en un clic.

Votre Mac lent retrouvera sa rapidité

En termes de nettoyage des fichiers indésirables, Mac Washing Machine X9 est plus qu’un excellent choix. Ce logiciel embarque plusieurs fonctionnalités avancées qui lui permettent d’alléger votre disque dur de tout ce que vous n’utilisez pas et dont vous n’avez pas besoin (doublons, fichiers poubelle, fichiers encombrants, etc).

Vous n’avez plus besoin de vérifier un à un les caches, les cookies, les historiques des navigateurs et vos différentes applications pour libérer de l’espace. Mac Washing Machine X9 s’occupe de tout. Une fois le nettoyage effectué, vous constaterez une nette amélioration des performances de votre Mac.

Optimisez votre bureau Mac

Le logiciel Mac Washing Machine X9 ne vous permet pas seulement de faire le grand ménage sur votre ordinateur. Il vous permet également de prendre quelques minutes pour réorganiser votre bureau, qui au fil du temps, peut être encombré par des dossiers non importants. Le logiciel vous permettra ainsi de gagner en efficacité et en productivité en rangeant automatiquement votre bureau. Par exemple, en créant des dossiers pertinents pour chaque type de fichiers. Ainsi, vous pourrez rapidement accéder à un fichier lorsque vous en ferez la recherche. Du temps gagné !

Un prix défiant toute concurrence

Pour les fonctionnalités qu’il présente, on pourrait croire que le logiciel Mac Washing Machine X9 est très coûteux. On parle quand même d’un logiciel professionnel, créé par l’entreprise Intego qui est connu dans le domaine de la sécurité informatique.

Pour synthétiser, le Mac Washing Machine X9 améliore non seulement la rapidité de votre système mais il nettoie également votre Mac en profondeur et vous met à l’abri des virus et logiciels malveillants.

En temps normal, ce logiciel de référence n’est accessible qu’à 49.99 euros. Mais en ce moment, les acheteurs peuvent l’avoir en promotion à seulement 19.99 euros, soit 60% de réduction ! Attention, cette offre n’est valable que pour quelques jours !

Enfin, si vous avez des doutes sur la compatibilité de ce logiciel avec votre Mac, sachez que le logiciel Mac Washing Machine X9 d’Intego est compatible pour les appareils Mac OS X 10.9 à macOS Monterey et Macs M1. Alors foncez l’acheter juste ici pour moins de 20€ !