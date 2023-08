Mac M3 Ultra : un processeur à 32 cœurs et jusqu’à 80 cœurs GPU ?

Apparemment, la prochaine version du processeur haut de gamme de la puce M3 Ultra d’Apple enverra du lourd. Selon Mark Gurman, Apple serait en train de tester une puce M3 Ultra avec une augmentation significative du processeur. Si le M2 Ultra embarquait un processeur à 24 cœurs, la puce M3 Ultra serait dotée de 32 cœurs.

Par ailleurs, The Verge rapporte que les journaux des développeurs évoquent une configuration de base avec 64 cœurs GPU. Il y aurait également une version haut de gamme avec 80 cœurs GPU pour la grande puce de bureau d’Apple.

Le Mac M3 Ultra d’Apple pourrait avoir du mal à surpasser les performances du Mac M2 Ultra

À l’heure actuelle, il est possible d’acquérir un Mac M2 Ultra avec un GPU doté de 60 ou 76 cœurs. Dans ce dernier cas, la puce M3 Ultra n’apporterait ainsi qu’une mince amélioration au niveau du traitement graphique. D’ailleurs, le M2 Ultra est aussi doté de 12 cœurs de plus que le M1 Ultra Mac Studio.

Même si le M2 Ultra Mac Studio est déjà performant dans de nombreux domaines, les ordinateurs dotés de la nouvelle puce pourraient faire leur preuve ailleurs. D’ailleurs, un rapport de Bloomberg indique que le géant à la pomme pourrait lancer des Mac M3 en octobre. Néanmoins, il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir les ordinateurs dotés du M3 Pro ou du M3 Max.

Par ailleurs, Mark Gurman avance également qu’Apple ne dévoilera pas sa puce M3 Ultra qu’en fin 2024 au plus tôt.

Que savons-nous sur ces nouvelles puces ?

Apparemment, le M3 disposera d’un processeur de 8 cœurs ( 4 cœurs performances et 4 cœurs efficients) et 10 cœurs graphiques. Cette puce arrivera sur le MacBook Pro de 13 pouces, les MacBook Air de 13 et 15 pouces. Sans oublier le Mac Mini et l’iMac.

Le M3 Pro embarquera un processeur de 12 cœurs (6 cœurs performances et 6 cœurs efficients) et 18 cœurs graphiques pour le modèle de base. Le modèle haut de gamme aura un processeur de 14 cœurs (8 cœurs performances et 6 cœurs efficients) et 20 cœurs graphiques. Cette puce sera présente sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces ainsi que le Mac Mini.

Pour le M3 Max, le modèle de base disposera d’un processeur de 16 cœurs dont 12 cœurs performances et 4 cœurs efficients, et 32 cœurs graphiques. Le modèle haut de gamme disposera d’un processeur avec 16 cœurs (12 performances et 8 efficients) et 40 cœurs graphiques. Il sera présent sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces et sur le Mac Studio.

Quant au M3 Ultra, le modèle de base aura un processeur de 32 cœurs (24 cœurs performances et 8 cœurs efficients) et de 64 cœurs graphiques. Pour le modèle haut de gamme, il y aura 32 cœurs dont 24 performances et 8 efficients et 80 cœurs graphiques. Cette puce sera présente sur le Mac Studio et le Mac Pro.