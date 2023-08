Zoom met à jour ses politiques pour rassurer ses utilisateurs  

Zoom a récemment modifié ses politiques et conditions d’utilisation concernant ses outils d’IA générative. En effet, l’entreprise a souligné que les données client « de type communication » ne servent pas à former des modèles d’intelligence artificielle pour Zoom ou des tiers. Ces données de type communication concernent les communications vidéo des utilisateurs.

L’entreprise réfute les suspicions

Concrètement, l’entreprise assure qu’elle « n’utilise aucun de vos contenus audio, vidéo, de chat, de partage d’écran, de pièces jointes ou d’autres contenus client de type communication (tels que les résultats de sondages, le tableau blanc et les réactions) pour entraîner Zoom ou des modèles d’intelligence artificielle tiers ».

Pour rappel, l’entreprise a fait l’objet d’un examen minutieux sur le langage des conditions de service. En effet, certains utilisateurs pensaient que ces conditions donnaient à l’entreprise un large contrôle et des droits d’auteur sur les données des clients, dont leurs discussions audios et vidéos. Certains utilisateurs craignent ainsi que ces données soient utilisées pour former des modèles d’intelligence artificielle.

Zoom assure que les utilisateurs restent maîtres de leurs données

Avant la modification de ses politiques, l’entreprise assurait déjà que le service « n’utilisera pas le contenu audio, vidéo ou de chat pour former nos modèles d’intelligence artificielle sans votre consentement ». La mise à jour de la politique a ainsi servi à confirmer la position de l’entreprise. La directrice des produits de Zoom, Smita Hashim, a ainsi assuré que les clients de Zoom « continuent de posséder et de contrôler leur contenu ».