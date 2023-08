Apple : Clap de fin pour iTunes Movie Trailers !

L’application iTunes Movie Trailers d’Apple pour iOS sera bientôt transférée dans Apple TV, selon les informations de MacRumors. Pour information, cette application existe depuis plus de dix ans. Elle permet de visionner des bandes-annonces et des avant-premières de films d’Apple et d’obtenir des horaires de cinéma. Mais il semblerait qu’Apple ait décidé de mettre fin à cette application.

iTunes Movie Trailers disparaîtra bientôt

D’après les informations de The Verge, Apple ne se retirera pas pour autant du marché du visionnage des bandes-annonces. A la place, Apple déplacera les bandes-annonces dans l’application Apple TV. D’ailleurs, la bannière en haut de l’application iTunes Movie Trailers indique déjà que « l’application Apple TV est la nouvelle maison d’iTunes Movie Trailers ». Ce message est également affiché en haut du site Web d’iTunes Movie Trailers, qui est toujours en ligne. La bannière serait apparue pour la première fois le mercredi 9 août 2023.

Par ailleurs, il semblerait qu’une nouvelle section intitulée « Bandes-annonces de films et de séries télévisées » est apparue dans le menu Store de l’application Apple TV. Pour y accéder, il vous faut défiler vers le bas dans le menu Store, pour trouver l’icône Movie and TV Trailers.

Néanmoins, l’application classique Movie Trailers est toujours accessible sur Apple TV même si elle affiche la même bannière. En d’autres termes, il est possible que cette application disparaisse sous peu.

L’application ne suit plus son temps

Quoiqu’il en soit, rappelons que l’application a été initialement lancée en 2011 et découlait du site Web QuickTime Movie Trailers d’Apple de l’ère 2000. Les internautes utilisaient ce site pour regarder des vidéos de bandes-annonces avec une bonne qualité d’image avant l’arrivée de YouTube.

Par ailleurs, l’application iTunes Movie Trailers contient des éléments de conception de logiciels plus anciens d’Apple. D’ailleurs, lorsque le mode sombre est activé, plusieurs en-têtes deviennent à peine visibles. D’où, peut-être, l’intérêt de dire adieu à cette application devenue obsolète ?