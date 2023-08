ESSAI Volkswagen ID.3 : Un nouveau départ pour le pionnier de l’électrique

L’histoire de l’automobile est parsemée de modèles qui ont marqué leur époque, et la Volkswagen ID.3 est l’un d’entre eux. Conçue pour être uniquement électrique, elle a été lancée avec l’ambition de révolutionner le marché. Cependant, son début de carrière a été plus difficile que prévu, marqué par des défis tels que la pandémie de Covid-19 et la pénurie mondiale de puces électroniques. De plus, des bugs électroniques ont laissé certains propriétaires désemparés, et l’écran intégré capricieux a été source de frustration pour beaucoup.

Mais Volkswagen n’est pas une marque qui abandonne facilement. Au lieu de cela, elle a décidé de prendre ces défis comme une occasion de s’améliorer. Et c’est exactement ce qu’elle a fait avec la nouvelle ID.3. Présentée comme une version améliorée et plus sympathique de son prédécesseur, la nouvelle ID.3 promet une qualité améliorée, une connectivité de pointe et une esthétique plus attrayante.

Dans cet essai, nous allons explorer ce que la nouvelle ID.3 a à offrir. Nous examinerons son design, ses améliorations intérieures, ses performances, son autonomie et sa recharge, ainsi que son prix et sa disponibilité. Nous verrons si Volkswagen a réussi à faire assez pour relancer son électrique mal née et si la nouvelle ID.3 est prête à prendre sa place légitime sur le marché des voitures électriques. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage électrisant à bord de la nouvelle Volkswagen ID.3.

Design et esthétique

La première chose qui frappe avec la nouvelle Volkswagen ID.3 est son design. Volkswagen a fait un travail remarquable en apportant des modifications esthétiques subtiles mais significatives pour donner à la voiture un look plus moderne et attrayant. Le capot a été redessiné et le bandeau noir en bas du pare-brise a été supprimé, ce qui donne à la voiture une allure plus dynamique et moins monospace.

Le bouclier avant a également été retouché, avec plus d’angles pour donner un aspect plus viril à l’ensemble. À l’arrière, les feux s’allongent, évoquant ceux de la Golf, ce qui rapproche visuellement cette électrique du monde des berlines. Ces modifications, bien que discrètes, contribuent à donner à la nouvelle ID.3 une présence plus affirmée sur la route.

Améliorations intérieures

À l’intérieur, la Volkswagen ID.3 a également subi des améliorations notables. Volkswagen a clairement écouté les critiques des clients et a travaillé à rehausser la qualité perçue de l’intérieur. Le bandeau central de la planche de bord, ainsi que les contreportes, reçoivent un pelliculage souple qui est beaucoup plus agréable au toucher.

L’écran central passe désormais à 12 pouces de série, tout en adoptant la dernière évolution de son logiciel, censé résoudre les bugs et être plus rapide. Cependant, malgré ces améliorations, l’écran demeure assez lent, ce qui peut parfois être frustrant pour les utilisateurs. De plus, Volkswagen a conservé les trop nombreuses touches à effleurement sur le volant et sous l’écran central, ce qui peut être déroutant et difficile à utiliser sans quitter la route des yeux.

Cependant, malgré ces petits défauts, l’ensemble des améliorations apportées à l’intérieur de la nouvelle ID.3 contribuent à créer une expérience de conduite plus agréable et plus confortable. Volkswagen a clairement fait des efforts pour améliorer la qualité et l’ergonomie de l’intérieur, et cela se voit.

Performance et conduite de la Volkswagen ID.3

La Volkswagen ID.3 n’est pas seulement une voiture qui a l’air bien, elle est aussi incroyablement agréable à conduire. Sous le capot, elle cache un moteur électrique de 204 ch qui offre une accélération impressionnante. Que vous soyez en ville ou sur l’autoroute, la voiture répond instantanément à la moindre pression sur l’accélérateur.

L’ID.3 est une voiture qui aime être conduite. Elle est agile, réactive et offre une maniabilité exceptionnelle. La direction est précise et bien calibrée, ce qui donne au conducteur un excellent contrôle sur le véhicule. De plus, malgré son poids conséquent dû à la batterie, la voiture se comporte bien dans les virages, avec peu de roulis de carrosserie.

Sur l’autoroute, l’ID.3 est tout aussi performante. Elle accélère rapidement, ce qui est particulièrement utile pour les dépassements. De plus, le confort de conduite est excellent, avec une suspension qui absorbe bien les imperfections de la route et un habitacle bien isolé du bruit extérieur.

En ville, l’ID.3 brille également. Sa taille compacte et sa bonne visibilité la rendent facile à manœuvrer dans le trafic et à garer dans les espaces restreints. De plus, le silence de son moteur électrique contribue à rendre la conduite en ville plus agréable.

En somme, la Volkswagen ID.3 est une voiture qui est aussi amusante à conduire qu’elle est confortable. Elle offre une expérience de conduite dynamique et agréable, que vous soyez en ville ou sur l’autoroute. C’est comme conduire une Golf, mais en version électrique. Et c’est ce qui fait de l’ID.3 une voiture si spéciale.

Autonomie et recharge

L’un des aspects les plus importants d’une voiture électrique est son autonomie, et la Volkswagen ID.3 ne déçoit pas à cet égard. Avec une batterie de 58 kWh, elle promet une autonomie de 420 km en cycle mixte WLTP. Cependant, comme pour toutes les voitures électriques, l’autonomie réelle dépend de nombreux facteurs, notamment le style de conduite, la vitesse, l’utilisation de la climatisation ou du chauffage, et les conditions météorologiques.

Dans le cadre de notre essai, nous n’avons pas eu à recharger la voiture, car notre trajet n’était pas très long. À la fin de la journée, il restait encore 30% de batterie. Cependant, il est important de noter que la consommation sur autoroute a largement dépassé les 21 kWh/100 km annoncés par Volkswagen. En effet, l’ID.3 est très économe en ville, mais sur autoroute, la consommation augmente significativement.

Cela dit, la capacité de recharge de l’ID.3 est impressionnante. Elle peut être rechargée à une puissance maximale de 100 kW en courant continu (DC), ce qui permet de récupérer environ 290 km d’autonomie en seulement 30 minutes sur une borne de recharge rapide. À la maison, avec une Wallbox de 7,4 kW, il faudra environ 9 heures pour une recharge complète.

En somme, bien que l’autonomie de l’ID.3 puisse être réduite sur autoroute, elle reste suffisante pour la plupart des trajets quotidiens. De plus, avec ses capacités de recharge rapide, faire le plein d’énergie est rapide et pratique, ce qui rend la voiture encore plus attrayante pour ceux qui cherchent à passer à l’électrique.

Prix et disponibilité de la Volkswagen ID.3

La Volkswagen ID.3 est désormais disponible à la commande en France. Le prix de départ est fixé à 37 990 euros pour la version de base, ce qui la rend relativement abordable pour une voiture électrique de cette taille et avec ces caractéristiques. Cependant, il est important de noter que le prix peut augmenter en fonction des options choisies.

Notre avis sur la Volkswagen ID.3

La nouvelle Volkswagen ID.3 est une voiture électrique impressionnante. Elle offre une expérience de conduite dynamique et agréable, un intérieur confortable et bien fini, et une autonomie suffisante pour la plupart des trajets quotidiens. Bien que sa consommation sur autoroute soit plus élevée que prévu, elle reste une option solide pour ceux qui cherchent une voiture électrique polyvalente et abordable.

Volkswagen a clairement écouté les critiques des propriétaires de la première ID.3 et a travaillé dur pour améliorer la voiture. Le résultat est une voiture qui est non seulement meilleure que son prédécesseur, mais qui est aussi prête à rivaliser avec les meilleures voitures électriques du marché. La Volkswagen ID.3 est de retour, et elle est prête à faire sa marque dans le monde de l’électrique.