Gérer ses fichiers PS5 avec votre smartphone, c’est possible !

Bonne nouvelle, une mise à jour est disponible pour la console PS5 ! Il est désormais possible de gérer les fichiers de sa console depuis l’application PlayStation. Les jeux et autres données peuvent ainsi être supprimés à distance.

Gérez vos fichiers PS5 à distance depuis l’application

L’année dernière, Sony a revu son application PlayStation et a promis une foule de nouvelles fonctionnalités une fois que la PS5 serait plus largement disponible. Certains d’entre eux commencent maintenant à arriver, notamment dans le cadre de la version 21.4 de PlayStation App. La version vous permet de gérer votre stockage PS5 directement à partir de votre smartphone, sans avoir à prendre la manette en main. Il est toutefois nécessaire que cette dernière soit allumée, ou au minimum en mode Repos, afin que l’appareil puisse s’y connecter et collecter les données.

Lorsque vous demandez à l’application de supprimer des jeux, la console s’allume pendant quelques minutes, exécute l’opération, puis revient en mode repos. Si vous ne voyez pas encore la gestion du stockage dans les paramètres de votre application malgré la mise à jour, essayez de relier votre PS5 à l’application.

Notez également que cette nouvelle fonctionnalité ne s’adresse qu’aux propriétaires de PS5. Il sera impossible de réaliser l’opération sur PS4.

D’autres fonctionnalités apportées par la mise à jour

Autre nouveauté : les joueurs peuvent désormais rejoindre une partie multijoueur en ligne à partir de leur application. Si cette fonctionnalité existe depuis le lancement de la PS5, elle permet maintenant de le faire à distance, s’il s’avère que vous vous êtes éloigné de la console pendant quelques minutes. Il est également possible de comparer ses Trophées avec ses amis. Enfin, vous pourrez habiller vos jeux de filtres, partager des médias par message et désactiver certaines notifications.

La nouvelle version de l’application est déjà disponible sur Android et iOS.

Encore un peu de temps ? Découvrez cet article : PlayStation signe un partenariat avec Discord pour ses PS4 et PS5 !