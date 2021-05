Test – Trust gaming GXT 1250 Hunter : le sac à dos spécial gaming

Trust Gaming a récemment sorti une gamme complète de périphériques et accessoires gaming. Vous pourrez compter sur la souris gaming Trust GXT 960 et le clavier Trust GXT 877 Scarr. Cet ensemble gaming est parfait pour vous accompagner n’importe où. C’est là qu’entre en jeu le sac à dos Trust GXT 1250 Hunter.

Trust Gaming est bien connu dans le domaine des gamers pour produire des accessoires de qualité. Cette fois encore, Trust a sorti un sac à dos qui s’adapte à vos besoins et saura protéger son contenu.

Un sac à dos protecteur

Lorsque vous achetez un sac à dos, vous cherchez avant tout un sac robuste et polyvalent. Le sac Hunter possède beaucoup de poches et pochettes. Sa pochette PC portable peut embarquer un ordinateur portable d’une taille maximale de 17,3 pouces. Avec cela, vous aurez 5 compartiments spéciaux pour ranger votre équipement. Lors du test, un ordinateur de 17 pouces est rentré sans problème, et un second pouvait encore passer.

Avec toutes ces poches, vous pourrez transporter de nombreuses choses. Vous pouvez voir que le sac Hunter transporte la clavier mécanique GXT 877 Scarr, qui est assez imposant. Ajouté à cela la souris GXT 960 Graphin, et la souris Trust OZAA. Ces dimensions sont généreuses, et affichent 55cm de hauteur, 33 cm de largeur et 20 cm de profondeur.

Ajouté à tout cet équipement, le sac Trust possède une accroche spéciale pour un casque audio, ici le Huawei FreeBuds Studio. Cette sangle est très élastique. Si le casque est trop lourd, il finira au fond du sac. Après avoir fait le tour des comportements principaux, le Hunter possède deux pochettes latérales. Elles sont facilement accessibles, et permettent de ranger une bonne quantité de petits objets telle que des clés, et même un smartphone. Pour ranger vos objets de valeur, Trust a intégré une poche cachée à l’arrière du sac.

Pour ce qui est du maintien, le sac Trust Hunter dispose de deux sangles rembourrées. Le portage est confortable surtout avec la partie dorsale du sac rembourrée. Ne risquez plus d’avoir le dos humide, puisque le sac Trust possède un portage ventilé. Vous pourrez compter sur la sangle ventrale pour optimiser le maintien. La conception du sac à dos Trust Gaming intègre une housse imperméable intégrée sous le sac à dos.

Conclusion : Trust GXT 1250 Hunter

Avec ces dimensions généreuses, le sac à dos Trust Hunting GXT 1250 est idéal pour le transport d’un ordinateur portable et de ces accessoires. Même avec une forte charge, le portage reste confortable et la ventilation du dos est optimale. La protection offerte par le sac Trust est assez impressionnante. L’ordinateur de 17,3 pouces sera très bien protégé, et le maintien des accessoires aussi.

