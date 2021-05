Huawei P50 : un design controversé et déjà critiqué par les internautes

Depuis déjà quelques semaines, le P50 de Huawei est victime de fuites concernant son design. Cependant, les critiques à son égard sont loin d’être positives.

Fuite du design du Huawei P50

Une sortie retardée par Harmony OS ?

Après avoir vu son lancement repoussé à plusieurs reprises par Huawei, l’arrivée du P50 se précise de plus en plus. Certaines rumeurs attribueraient ce retard au développement d’Harmony OS. En effet, le constructeur chinois voudrait absolument en équiper le smartphone. Il serait également possible que quelques smartphones Huawei puissent se munir du nouveau système d’exploitation dès juin.

Logo d’Harmony OS

Huawei P50 : Un bloc photo qui fait débat

Énormément de smartphones sont victimes de moqueries lors de leurs annonces. On se souvient tous de la plaque de cuisson de l’iPhone 11 Pro, ou des capteurs photo du Samsung S21 Ultra qui avait été comparé aux yeux d’une araignée. Ici, c’est encore une fois la disposition de l’appareil photo qui subit les remarques des internautes. En effet, à l’arrière de l’appareil vient se placer un bloc photo en forme d’œuf. Ce dernier est lui-même composé de deux cercles ou vient se loger dans chacun deux capteurs. Un design aussi original est inattendu a donc logiquement fait du Huawei P50 une cible facile pour ses détracteurs.

C’est sur le réseau social Weibo que les critiquent ont été les plus virulentes. On y voit notamment les capteurs photo comparés à deux prises électriques.

Le P50 comparé à une prise électrique. Crédits : Digital Chat Station

Même si aucune date n’a pour l’instant été relayé par Huawei, nous espérons le voir débarquer chez nous rapidement. Un bloc aussi imposant ne peut qu’être synonyme d’une qualité photo impressionnante comme Huawei nous y a déjà habitués. En effet, son prédécesseur, le P40 Pro, était l’un des meilleurs dans ce domaine sur le marché. Tout comme le Huawei Mate 40 Pro qui était, pendant quelque temps, la référence niveau photo, et que nous avons eu la chance d’essayer.