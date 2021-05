Steam VR : les casques Oculus domine le marché

Les casques Oculus ont su tirer leur épingle du jeu dans le balbutiant monde de la VR. C’est l’enquête utilisateur Steam VR d’avril 2021 qui nous révèle ce fait pas si étonnant que ça. Avec les dernières avancées de Facebook dans le monde de la VR autonome, il n’est en effet pas surprenant de retrouver ses casques en tête du classement.

Illustration d’un Oculus Quest 2 autonome

Les enquêtes de Steam VR

Pour rappel, Steam exécute leur enquête avec l’accord de l’utilisateur et le cas échéant récupère la configuration complète de la machine ainsi que l’ensemble des périphériques connectés tels les casques VR, les manettes et autres périphériques.

C’est l’utilisateur qui donne volontairement son accord alors il faut prendre en compte le nombre de personnes auditées. Ce nombre n’a jamais été dévoilé par Steam pour des raisons évidentes. La firme ne souhaite probablement pas avouer un chiffre trop bas montrant peut-être le manque de confiance en la plateforme sur le plan du traitement des données personnelles.

La concurrence d’Oculus

Pour tenter de contrer Oculus des firmes telles HTC tentent de proposer leurs solutions.

Jetons un coup d’œil aux parts de marché annoncées par Steam VR Sur les 2.2% d’utilisateurs de casques de VR, 60% utilisent un casque de marque Oculus. Dans ces 60% on peut compter sur 50% de casques Oculus Quest 2, le dernier-né de la marque qui fait déjà des ravages. Dans les 40% restants, c’est 16% de casque de réalité virtuelle HTC. Les 16% se divisent comme suit : le HTC Vive à 11,38 %, le HTC Vive Pro à 2,26 %, le HTC Vive Elite à 0,97% et le HTC Vive Cosmos à 0,89 %. On peut observer qu’en dehors de l’HTC Vive, le plus vendu de la marque, les autres casques sont clairement délaissés.

Le valve index s’en sort honorablement avec ses 16,3% malgré un prix dépassant les 1000€.

Il faut rappeler que la solution de Facebook avec l’Oculus Quest 2 notamment ne demande aucun PC pour fonctionner. Ce dernier étant autonome, il est fortement probable que les chiffres soient encore plus à l’avantage de la firme. Ceci est particulièrement vrai dans les conditions de pénurie que nous connaissons depuis maintenant un an.