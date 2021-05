Netflix aimerait lancer une nouvelle plateforme du nom de N-Plus

Riche de millions d’abonnés, Netflix cherche aujourd’hui à diversifier l’expérience proposée à ses utilisateurs. En effet, le service de streaming préparerait une plateforme complémentaire du nom de N-Plus afin de proposer du contenu additionnel à ses séries et films. Réservé aux abonnés, ce nouvel espace offrirait par exemple des podcasts, des interviews, des vidéos des coulisses, des listes de lecture ou encore des critiques de séries et de films présents sur Netflix.

Alors que le catalogue des séries et films disponible sur Netflix ne cesse de s’agrandir, il semblerait que le service de streaming souhaite jouer d’un nouveau dispositif afin de conquérir et garder ses utilisateurs sur sa plateforme : N-Plus.

N-Plus : une plateforme pour aller plus loin dans vos séries et films Netflix

Récemment, un journaliste du média The Next Web a dévoilé le contenu d’une nouvelle enquête reçue de la part de Netflix. À travers cette dernière, le service de streaming demande aux utilisateurs si un outil leur permettant d’approfondir les contenus de sa plateforme les intéresserait. Prenant le nom de N-Plus, ce nouveau dispositif aurait pour objectif de proposer des « flux de texte, des images et vidéos, des actualités, interviews, analyses et coulisses » autour d’un contenu présent sur Netflix : une série, un film, un documentaire…

Le géant américain souhaiterait même offrir l’opportunité à ses abonnés de découvrir des jeux, de la musique ou encore des podcasts. Sans grande surprise, l’application Netflix enverrait des notifications afin de vous tenir informer lorsque de nouveaux contenus complémentaires sont disponibles.

Outre cet aspect, la plateforme prévoirait d’ajouter à N-Plus une section plus communautaire. De ce fait, les utilisateurs pourraient partager leurs listes de lecture personnalisées avec des amis abonnés ou non à Netflix. De plus, Netflix aimerait prendre en compte les commentaires « avant la fin du tournage » grâce à ce nouveau dispositif afin d’influencer les productions en cours.

Il faudra désormais patienter afin de savoir si cette enquête autour N-Plus se transformera en véritable projet. En attendant, Netflix vient de lancer une fonctionnalité permettant de trouver du nouveau contenu à regarder sur sa plateforme en un clic !