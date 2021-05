Clubhouse est maintenant disponible sur Android en bêta

Depuis maintenant plus d’un an, les iPhone et iPad profitent de l’application Clubhouse. Cependant, ce règne semble désormais terminé avec l’arrivée d’une application Android. Le réseau social spécialisé dans les salons audio vient en effet de déployer une première version bêta aux États-Unis.

De plus en plus en vogue, Clubhouse semble en peine depuis quelques semaines. Après un succès retentissant en début d’année, la plateforme commence aujourd’hui à ralentir la cadence et n’enregistre plus autant de nouveaux utilisateurs. Cependant, une bonne nouvelle vient ponctuer ce timing peu reluisant de l’application, de plus en plus concurrencé par les géants de la tech, avec l’arrivée d’une application pour les smartphones Android.

Clubhouse arrive en bêta privée sur Android

Lancé en mars 2020, Clubhouse est aujourd’hui le service le plus tendance du moment. Permettant de rejoindre des conversations audio afin d’écouter /participer à des débats ou toutes autres discussions, le réseau social était auparavant assez élitiste, étant donné que vous deviez disposer d’un iPhone ou d’un iPad afin d’avoir l’application, mais aussi recevoir une invitation d’un utilisateur afin de pouvoir l’utiliser…

Eh bien, grâce à la version Android, ce système d’invitation est toujours présent. Il sera ainsi nécessaire d’être référencé par un ami pour en profiter. Cependant, nous ne pouvons pas cracher sur l’arrivée d’une application Android afin d’étendre le service à plus d’utilisateurs. Il faut tout de même noter un petit fait supplémentaire, seuls les Américains peuvent profiter pour le moment de cette bêta privée sur invitation de l’application Android de Clubhouse. Par la suite, cette dernière sera disponible chez les autres pays anglophones, puis dans le reste du monde, dans les semaines à venir.

La situation est tout de même à double tranchant pour Clubhouse. En effet, les services reprenant le concept de la plateforme se sont fortement développés durant les derniers mois. De ce fait, Twitter vient officiellement de lancer Spaces, Instagram et Facebook se sont aussi lancés dans l’aventure, Telegram, Reddit, Discord… L’avantage de ces nouvelles solutions est principalement le fait qu’elles ne soient pas élitistes via des invitations, mais directement disponibles pour l’ensemble des utilisateurs.