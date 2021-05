Instagram copie Clubhouse et permet de couper le son et la vidéo lors des lives

Instagram Live se met à jour et apporte de nouvelles options pour venir concurrencer les rooms audio de Clubhouse. En effet, il est maintenant possible de désactiver le son et la vidéo lors de ses lives Instagram.

Instagram s’inspire de Clubhouse pour améliorer ses services

Facebook ne se contentera pas de ses Live Audio Rooms pour concurrencer Clubhouse. La plate-forme va également exploiter la fonction Live d’Instagram pour tenter de récupérer quelques parts de marché supplémentaires.

Pour y arriver, Instagram va donc inaugurer de nouvelles fonctionnalités pour donner aux utilisateurs plus de flexibilité en direct. Ils pourront à présent couper leur micro et leur vidéo afin de les transformer en discussion audio.

En proposant de couper la caméra, la firme espère obtenir une meilleure attention des participants aux Live tout en les encourageant à participer à la conversation. Si les auteurs de diffusions en direct peuvent couper leur vidéo et leur micro, ils ne pourront en revanche pas le faire pour les autres participants.

Plus de liberté pour les créateurs de contenus

« Nous souhaitons développer notre produit Live et offrir encore plus de moyens à notre communauté de créateurs afin de susciter des conversations spontanées et engageantes entre eux et avec leur public », annonce Instagram pour expliquer l’arrivée de ces fonctionnalités.

Le réseau social ajoute également : « En donnant aux utilisateurs la possibilité de couper le son ou de désactiver leur vidéo, nous donnons aux hôtes une plus grande flexibilité pour leur expérience de diffusion en direct, cette fonctionnalité peut aider à réduire la pression de ressembler ou de parler d’une certaine manière lors des Live ».

Comme le montrent les images partagées par Instagram, vous verrez apparaître quatre icônes : un micro, une caméra, une option pour utiliser des stickers et une option pour l’orientation de la caméra. Il vous suffira simplement de cliquer sur les icônes micro ou caméra pour activer ou désactiver ces options. Lorsqu’un utilisateur désactivera sa caméra, il sera automatiquement représenté par son image de profil Instagram.

La pression de l’image est omniprésente sur Instagram. La possibilité de faire un live sans forcément se montrer face caméra encourage les plus timides à tenter l’expérience « Live ».

