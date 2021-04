Instagram annonce de nouvelles fonctionnalités pour rémunérer les influenceurs

Lors d’une diffusion en direct, Adama Mosseri et Mark Zuckerberg ont présenté trois nouvelles fonctionnalités Instagram à destination des créateurs de contenus. À travers ces nouveaux dispositifs, le réseau social souhaite offrir plus d’outils aux influenceurs afin de leur permettre de générer des revenus.

Récemment, Instagram a présenté plusieurs nouveautés sur sa plateforme. Nous apprenions que les utilisateurs allaient pouvoir profiter d’un outil pour planifier les stories ou encore bloquer automatiquement les messages privés indésirables. Le réseau social ne s’est pas arrêté à ces simples ajouts et compte prochainement proposer plus de solutions afin de rémunérer les influenceurs.

Trois nouveaux outils pour générer de l’argent sur Instagram

Pour commencer, Mark Zuckerberg a annoncé l’arrivée de la fonctionnalité Creators Shops. Grâce à cette dernière, les utilisateurs vont directement pouvoir créer des boutiques virtuelles afin de vendre leurs produits sur Instagram. Précédemment disponible pour les entreprises, le dispositif va s’étendre à plus d’utilisateurs.

Par la suite, le PDG du groupe Facebook a souligné la création d’un système d’affiliation à destination des influenceurs. Avec ce dispositif, Mark Zuckerberg déclare que « les créateurs devraient pouvoir obtenir une part des ventes des produits qu’ils recommandent, et nous devrions créer un marché de recommandation affilié pour permettre cela« . Troisième fonctionnalité, la création d’un marketplace permettant de mettre en relation facilement les marques avec les influenceurs présents sur Instagram.

Le dirigeant de Facebook admet aussi quelques problématiques de sa plateforme : « Historiquement, Instagram a réussi à créer de la valeur autour des créateurs qui sont déjà bien établis. Mais nous n’avons pas réussi avec les personnes qui essaient de se lancer« . Les outils présentés aujourd’hui visent ainsi à permettre à une plus large part des créateurs de développer leur activité sur Instagram, et plus particulièrement la “classe moyenne”, soit les nouveaux influenceurs n’ayant pas forcément des millions de personnes qui les suivent.