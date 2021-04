Netflix : vers la fin du partage de compte ?

Netflix a connu une croissance constante depuis sa création. Ce succès est dû à sa politique interne. Mais aussi grâce à son partage de compte si plébiscité et un portefeuille de séries et films toujours plus complet.

Pour autant, le premier semestre 2021 n’est pas aussi réussi que prévu. Netflix vient tout juste de rater son objectif de 210 millions d’années à la fin de mars, pour quelque 2 millions d’abonnés. Or, le service de streaming revient sur la question sensible du partage de compte.

Le partage de compte remis en cause

Pour une très grande majorité des utilisateurs de la plateforme de streaming Netflix, le partage de compte est essentiel. Avec un prix d’abonnement toujours en hausse, 9 Français sur 10 partagent leur compte Netflix avec leurs proches. Cette réalité n’est pas étonnante, puisque la plateforme elle-même met en avant cet argument marketing.

Pour autant, Netflix se met à reconsidérer ce partage de compte pour une simple et bonne raison, il est parfois abusif. La plateforme de streaming chasse le partage de compte lorsqu’il se fait avec une ou des personnes en dehors du foyer du propriétaire. Ce qui est formellement interdit par la politique de Netflix. Selon l’étude du cabinet BearingPoint, 41% des Français transmettraient leurs identifiants à une personne extérieure au foyer. Cette pratique est très répandue, parfois en contrepartie d’une compensation.

Cette politique de tolérance est à double tranchant. BearingPoint explique qu' »à tolérer cette pratique, les acteurs risquent la perte de chiffre d’affaires immédiat« . Ainsi, Netflix perdrait au moins 5 voire 6 milliards d’euros par an à cause de cette pratique. Ces données doivent être mises en balance avec le gain réalisé par la plateforme. Les services de VOD « gagnent en compétitivité et contraignent la concurrence ». Ces utilisateurs fantômes pourront être convertis « lorsque la situation de concurrence sera favorable ».

La remise en cause du partage abusif de compte Netflix

C’est pour cela que, depuis quelques années, le géant américain du streaming a fait du partage de compte avec des membres extérieurs au foyer, sa priorité. En mars 2021, Netflix mettait en place une fonctionnalité visant à s’assurer que l’utilisateur était bien le propriétaire du compte utilisé.

Selon Neowin, « une telle décision pourrait également susciter une vraie colère chez les utilisateurs et, dans le pire des cas, entraîner un exode massif de la plateforme« . Ainsi, à l’heure actuelle, Netflix n’a donc pas encore trouvé la bonne formule pour gérer le souci lié au partage abusif des comptes. La firme veut tester de nouvelles mesures au cours de cette année. L’objectif est de trouver celle qui serait la plus profitable aux utilisateurs, mais surtout à Netflix.