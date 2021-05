3 Jeux vidéo de la semaine, Oddworld : Soulstorm, SaGa Frontier Remastered, NieR Replicant Ver 1.22

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. De nombreux remake au menu dont le militant, touchant et très énergique Oddworld : Soulstorm. Avec SaGa Frontier Remastered, nous avons enfin l’occasion de goûter à un monument du jRPG réservé jusqu’à présent à nos amis japonais et américains. Enfin, flirter avec la mort, l’humanité des âges futurs sous la coupe des ombres dans une maestria de combats et de variété rare avec NieR Replicant Ver 1.22.

Oddworld : Soulstorm

Les Glukkons sont de retour et leur loisir préféré reste toujours et encore d’exploiter les pauvres Mudokon. Abe est encore une fois au rendez-vous pour sauver son peuple de l’exploitation. Un titre qui comme l’original sortie en 1998 pousse un message politique qui se diffuse tout au long du jeu. Une critique du capitalisme, de l’exploitation humaine certainement, tout en restant léger. Toutefois, cela apporte de la consistance dans un univers vidéoludique qui peine parfois à prendre des positions ou le fait en optant pour la solution de facilité. Ici, le sujet est tout autant l’exploitation que notre tendance à devenir esclave de nos univers virtuels. Arrêtons les digressions ici pour revenir à ce jeu de plate-forme et de recherche qui profite d’une très belle pate graphique. La direction artistique a soigné autant Abe, les protagonsites que l’univers graphique dont chaque décord déborde de vie, de détail.

Nous sommes passées de la 2D à la 2,5D qui apporte une nouvelle dimension au jeu. Toutefois, si l’animation ne souffre aucun défaut, la caméra qui suis notre héro tombe souvent mal et nous gêne dans notre progression. Or si nous devons courir, sauter, rouler en boule, nous devons surtout explorer, rechercher des passages secret, des outils qui nous aiderons à progresser. Cette partie est bien gérée avec un gameplay efficace. Toutefois, angle de caméra, bugs et autre petits défauts gâchent au final notre plaisir.

Oddworld : Soulstorm, notre avis

Un bon titre, qui souffre d’une sortie un peu trop anticipée. Quelques mois de plus et ce jeu auraient sûrement emporté l’adhésion de tous. Des mises à jour corrigeront peut-être les défauts notés, l’intelligence artificielle parfois indigente. Les plus nostalgiques craqueront pourtant facilement, les hautes seront plus déçues.

PS4, PS5

Produit disponible sur Oddworld Soulstorm Day One Edition (Playstation 4)

Voir l'offre 49,99 €

SaGa Frontier Remastered

Ce titre fait partie des jeux cultes qui ont fait rêver les joueurs européens qui n’ont pu le connaître que par son aura et le système de jeux en import. EN effet, SaGa Frontier Remastered n’est jamais sorti dans nos contrées, uniquement au Japon et aux USA. Lancé sur la PlayStation en 1997, il va enfin faire connaître aux petits et grands Français un des jRPG les plus jouissifs de l’histoire.

Vous allez suivre l’histoire de sept personnes différentes dans un système solaire lointaine et fantastique nommée Les Régions. Nous plongeons dans un univers mêlant fantastique, science-fiction où chaque planète a sa patte graphique propre et ses propres caractéristiques. Vous aurez une liberté d’action complète, même si un mode Story est présent pour ceux qui aiment êtres bordés. Rien ne vous empêche de sortir des sentiers battus et d’explorer les planètes à votre guise, de multiplier les quêtes secondaires. En plus du plaisir, cela permet de s’équiper de façon bien plus efficace avant d’affronter des ennemis toujours plus dangereux. Au total sept scénarios et un bonus avec en focus le personnage de Fuse qui revisitent les sept premières narrations avec plus d’humour et d’autodérision.

Les combats sont l’occasion d’utiliser moult pouvoirs et techniques différents, tous inspirés des planètes et de l’histoire de chaque personnage. Chacun peut d’ailleurs changer de métiers, de compétences, mais il faudra passer du temps à le former. Tactiquement, vous prendrez beaucoup de plaisir et vos méninges seront solidement tirées vers le haut. Les possibilités et associations de compétences en combats sont vraiment importantes. Techniquement, sur Switch, le titre est vraiment très beau. La direction artistique originale déjà superbe, riche en couleurs en détail est ici sublimée en HD. La bande originale est très jolie, pas inoubliable, mais assez belle pour ne pas la muter. Un bémol, il n’est qu’en anglais…

SaGa Frontier Remastered, notre avis

Un titre de légende, une mise à jour graphique de très haut niveau et assez de modernisation pour en faire un titre accessible même aux néophytes. Un incontournable qui a en plus le bon goût de ne pas coûter un bras. Tout juste 25 euros, ce qui en fait une des meilleures bonnes affaires vidéoludiques du moment.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

NieR Replicant Ver 1.22

Nous voici des milliers d’années dans le futur, une catastrophe « l’incident du 12 juin 2003 » a renvoyé l’humanité au moyen-âge. Nier est un adolescent qui tente de retrouver un médicament pour sa petite sœur gravement souffrante. Comme vous vous en doutez, des monstres étranges, parfois gigantesques vont se dresser entre lui et sa quête. À l’aide d’alliés trouvés en route il devra déclarer la guerre aux Ombres qui dominent maintenant la planète.

Un scénario noir, servi par des dialogues, des cinématiques très sombres. La mort est un sujet omniprésent qui en fait un jeu adulte et qui secouera les plus sensibles, comme les plus endurcis. Les combats ne s’embarrassent pas de beaucoup de subtilité, on avance et on massacre avec maestria tout ce qui bouge ! Chaque protagoniste a bien sûr ses armes de prédilections. Que vous pourrez booster au fil du temps en passant par un forgeron. Les combos sont visuellement spectaculaires et vous aurez accès à de nombreux systèmes de parade et d’esquive. Il y’a une véritable variété guerrière qui fait que le sentiment d’ennui ou de répétition n’est vraiment pas très présent. Il y’a en plus des combats, des phases de tirs, des systèmes de sorts explosifs, bref impossible de se lasser.

Visuellement, le titre d’origine est sorti en 2010 profite de plus qu’une mise à jour graphique. Le studio de développement a réellement investi dans une refonte totale pour avoir un titre digne de 2021. La direction artistique est vraiment signée NieR Replicant, mêlant moyen âge et science-fiction et dégage au final un charme unique. Qui flirte avec le macabre tout en nous éblouissants les yeux avec des jeux de lumière particulièrement réussit. Ils renforcent le sentiment oppressant qui est sous-jacent. Les détails sont nombreux et vont jusqu’aux personnages. Toutefois, pourquoi donc les décors semblent parfois si vides, avec si peu de détail donnant de la vie. Même si cette demande peut paraître paradoxale, il manque le petit truc qui rendrait l’immersion totale.

NieR Replicant Ver 1.22, notre avis

Plus qu’un simple remake, ce titre est l’occasion de redécouvrir ou découvrir un titre d’une rare intensité. Aussi bien dans les combats, que dans la scénarisation particulièrement adulte et sombre. À vous d’en faire un happpy-end.

PC, PS4, PS5