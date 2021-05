Le Café du Geek est maintenant disponible sur Appy Geek !

Comment consultez-vous vos articles Le Café du Geek ? Sur votre smartphone ? Si c’est le cas, vous pourriez vous servir maintenant d’Appy Geek, une application qui regroupe toutes les dernières actualités tech. Et désormais, Le Café du Geek est disponible dessus !

Le Café du Geek arrive sur l’application Appy Geek



Appy Geek, c’est une application disponible sur Android pour s’informer sur les nouvelles technologies et les sciences. C’est un concentrateur de flux RSS de nombreuses sources d’actualité tech.

Si vous êtes familier des médias News Republic, vous connaissez sans aucun doute Appy Geek. Car, il y a quelques années, les deux applications faisaient partie du même groupe. Mais après la disparition malheureuse d’Appy Geek et de News Republic, un nouvel acquéreur s’est finalement profilé.

Ainsi, Appy Geek est maintenant de retour (gratuitement), sur Android, via le Google Play. En revanche, si vous êtes utilisateur d’un mobile sous iOS, mauvaise nouvelle. En effet, rien n’est prévu sur cette plateforme, malheureusement. Pour l’instant tout du moins.

Dans cette application, vous retrouvez toutes vos actualités tech ! Les sujets sont variés, vous retrouverez ainsi des news à propos des derniers produits high tech. Vous retrouverez l’actualité des smartphones, PC… Avec bien évidemment des tests et des présentations de produits innovants. Appy Geek regroupe également des informations à propos des véhicules électriques, des cryptomonnaies et de la finance ainsi que les bons plans du moment. L’application est entièrement personnalisable, vous pourrez choisir vos sujets et sources favori(te)s.

Bonne nouvelle pour nos lecteurs ! Désormais, vous pourrez consulter Le Café du Geek et DroidSoft directement depuis l’application !







Les développeurs s’engagent à développer une application qui respecte votre vie privée : Appy Geek n’utilise pas les services Google tels que Google Ads ou encore Firebase et il ne nécessite pas la création de compte

Appy Geek est une application légère, fluide, mais largement personnalisable selon ses goûts et ses habitudes. L’équipe est aussi très à l’écoute de vos retours et vos propositions.

Le service a été conçu de manière à être autonome et indépendant. Ainsi toutes les connexions et les traitements sont effectués depuis votre téléphone et non depuis un serveur distant qui pourrait être victime de pannes. Cela permet également de débugger et mettre à jour l’application plus facilement.