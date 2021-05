Google : l’authentification à double facteur bientôt activée par défaut

Le géant américain Google compte améliorer la sécurité de ses utilisateurs, de force si nécessaire. Google va prochainement automatiquement imposer la sécurité à double facteur pour ceux qui utilisent ses services, à condition que leurs comptes soient correctement configurés.

Google va bientôt activer la double authentification par défaut

Le 6 mai était la journée mondiale du mot de passe. L’occasion pour Google d’inciter ses utilisateurs à activer la double authentification. « Les mots de passe sont la plus grande menace pour votre sécurité en ligne. Ils sont faciles à voler, ils sont difficiles à mémoriser et leur gestion est fastidieuse », justifie Mark Risher, le directeur de la gestion des produits chez Google dans un post de blog.

Sécuriser l’accès aux comptes de ses utilisateurs est évidemment un défi pour toute entreprise, et plus encore lorsqu’on s’appelle Google. Ainsi, Google annonce qu’il déploiera bientôt par défaut la double authentification.

Il s’agit du système le plus efficace pour éviter les vols de comptes et autres usurpations d’identité. « L’utilisation de leur appareil mobile pour se connecter offre aux gens une expérience d’authentification plus sûre que les mots de passe seuls », assure-t-il. Cependant, rappelons que des pirates ont la possibilité d’intercepter un code envoyé par SMS.

Une fonction déployée progressivement

Dans un premier temps, Google va demander aux utilisateurs qui ont déjà activé la double authentification de confirmer leur identité. Puis il va commencer à la suggérer aux utilisateurs qui ont complété leur compte sans l’activer. « Nous allons commencer par les utilisateurs pour qui ce changement sera le moins disruptif et nous prévoyons d’adapter notre plan à partir de ces résultats. Notre objectif ultime est de mettre tout le monde dans une situation plus protégée et sécurisée par défaut », a alors précisé Mark Risher à Motherboard. Il a aussi ajouté que les utilisateurs garderont l’option de désactiver la double authentification.

Pour ne pas risquer de se trouver bloqué, Google propose de télécharger et imprimer des codes à usage unique. Ceux-ci vous permettront de valider la double authentification sans avoir son smartphone sous la main, en cas de besoin.

