iOS : 88 % des utilisateurs refusent le pistage publicitaire

Depuis iOS 14.5, une nouvelle fonction permet aux utilisateurs d’iPhone de refuser d’être pistés pour la publicité ciblée en ligne. Dans leur immense majorité, ces derniers optent pour la protection de leur vie privée et refusent ce pistage.

Apple essaye de protéger votre vie privée

Pour les utilisateurs d’iOS, un nouveau type de notifications fait progressivement son apparition depuis quelques jours depuis la mise à jour 14.5. En effet, l’entreprise californienne impose désormais à toute application de récolter le consentement de l’utilisateur pour suivre son activité. Ces informations sont ensuite utilisées par l’application pour vous proposer des publicités ciblées. Une pratique jusque-là utilisée par de nombreuses applications pour suivre le comportement d’un internaute sur des millions de sites et/ou applications afin de lui proposer de la publicité ciblée.

9 personnes sur 10 refusent ce pistage

Ce que vient de réaliser Apple avec le blocage du suivi publicitaire est un désastre pour les millions de développeurs et annonceurs partout dans le monde ! Sans grande surprise, une majorité des utilisateurs iOS 14.5 a ainsi répondu « non » à la notification qui demande si vous souhaitez être suivi lors de l’ouverture d’une application. Le cabinet d’analyse Flurry Analytics suit de près la tendance depuis le lancement d’iOS 14.5. D’après les informations récoltées, environ 4% des utilisateurs aux États-Unis acceptent le suivi pendant qu’ils utilisent leur iPhone ou iPad. Le rapport avance ce chiffre en se basant sur les taux d’acceptation et de refus quotidien avec environ 2,5 millions de comportements déjà observés.

A l’international, les utilisateurs se laissent davantage traquer. Depuis le 26 avril, date de déploiement d’iOS 14.5, 11% à 12% des notifications ont reçu une issue favorable. Au total, ce sont donc entre 88 et 89% des utilisateurs ont refusé ce suivi.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous refusé le suivi de vos données sous iOS ? Avez-vous peur que Facebook devienne payant ? Dites-nous tout dans les commentaires !