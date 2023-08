GOGOBEST GM29 : L’offre incroyable sur le vélo électrique de ville idéal pour la rentrée !

Vous cherchez un nouveau vélo électrique performant et abordable ? Le GM29 de GOGOBEST pourrait bien être le choix parfait pour vous. Grâce à une promotion incroyable, le vélo est à présent disponible pour seulement 699.99€, réduit de 1 099.99€, et livré depuis l’Europe ! Le bon plan idéal pour bien se préparer pour la rentrée.

Meilleur de sa catégorie : le GM29

Le GM29 a de quoi ravir tous les passionnés de vélo électrique. Il est équipé d’un moteur sans balais de 350W avec une sortie de puissance rapide, qui permet d’amplifier le couple et d’améliorer le taux de conversion d’efficacité énergétique. Ce qui se traduit par une réduction de la consommation d’énergie et une augmentation de l’autonomie, de la performance de vitesse et de la capacité de grimpe.

En outre, le GM29 renferme une batterie amovible de 36V 10.4Ah totalement dissimulée à l’intérieur du cadre, imperméable et à l’épreuve de la poussière. Elle permet d’atteindre une autonomie d’environ 60km en mode assistance électrique.

Fruit d’un travail méticuleux, le cadre en aluminium léger avec un design à barre transversale basse, garantit une montée et une descente libres, une apparence simple et élégante. Idéal pour vos trajets urbains et voyages quotidiens confortables.

Un vélo bien équipé

Le vélo électrique GM29 ne fait pas l’impasse sur l’équipement et offre une Boîte de vitesses Shimano à 21 vitesses ainsi dès gardi-boues offrant une protection complète pour rouler n’importe où, n’importe quand et par tous les temps.

Il est également équipé de pneus de 27.5″*1.95 pouces, confortables et stables, avec des fonctions anti-dérapantes et anti-vibrations, et d’un système de frein à disque mécanique adapté aux longs trajets, moins sujet à l’endommagement et moins affecté par l’environnement.

Enfin, sa suspension à ressort avant renforce la résistance aux chocs et offre une performance exceptionnelle.

Grâce à sa batterie amovible, le GM29 offre une praticité exceptionnelle. Vous pouvez charger la batterie à la maison ou n’importe où, totalement cachée dans le cadre, étanche et résistant à la poussière. Avec une charge rapide, la batterie est pleine en seulement 4 à 6 heures.

Profitez de l’offre promotionnelle exceptionnelle sur le GM29 de GOGOBEST et découvrez le plaisir d’un trajet électrifié. N’hésitez pas à partager cette formidable offre avec vos amis férus de vélo électrique ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du GM29 ! Alors foncez le retrouver en cliquant juste ici !