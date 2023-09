Guide achat vélo électrique d’automne : Réductions exclusives et d’accessoires offerts !

Le site Gearberry annonce une grande opération de promotion avec l’Autumn Super Sale. Manœuvrant sa stratégie de prix à la perfection, Gearberry propose des réductions allant jusqu’à 400€, un cadeau gratuit pour chaque achat de vélo électrique Fafrees (valeur 100€), des réductions sur les accessoires E-bike de 10% et beaucoup plus ! Voyons ci-dessous les détails excitants de cette opération spéciale automne. Vous pouvez aussi retrouver directement la page de l’offre ici.

En parcelle avec le vélo électrique F20 PRO

Le vélo électrique F20 PRO, le dernier chef-d’œuvre de Fafrees, assure non seulement une esthétique alléchante avec une peinture métallique. Mais aussi promet également une durée de vie accrue de la batterie grâce à des cellules de batterie de voiture de premier plan. Doté d’une structure à marchepied et de pneus gras de 3.0, le F20 PRO est parfait pour la conduite sur divers terrains.

Il possède un moteur brushless de 250W permettant une vitesse maximale de 25km/h. Sa batterie de 18ah est facilement amovible pour une recharge confortable. L’écran LCD intelligent offre un contrôle simple et une visualisation facile des informations. Ses pneus ChaoYang de 20*3.0″ sont adéquats pour tout type de terrain. Le F20 PRO est également équipé de freins à disque et d’un éclairage avant-arrière pour assurer une sécurité optimale.

Le F20 PRO est à retrouver directement sur le site GearBerry pour 1049€ avec un panier et un cadenas chaine offert ! Et toujours livraison rapide et gratuite depuis l’Europe donc incluant toutes les taxes !

Vélo tout terrain pliant FAFREES F20 Max

Le FAFREES F20 Max, amélioré pour des aventures dans tous les terrains, possède une batterie Samsung de 48V 22.5Ah offrant une portée de conduite prolongée jusqu’à 100km. Son moteur brushless de 500w permet une capacité de montée améliorée. Cette bête du tout-terrain est également équipée d’amortisseurs avant et arrière pour une conduite plus confortable.

Il présente un écran LCD intelligent qui permet de modifier facilement le niveau d’assistance électrique. Les pneus CST 20*4.0” offrent une force de friction plus puissante pour s’adapter à divers environnements de conduite. Ce modèle présente aussi trois modes de fonctionnement : le mode électrique, le mode PAS et le mode de puissance humaine.

Le F20 Max est à retrouver directement sur le site GearBerry pour 1299€ avec un panier et un cadenas chaine offert ! Et toujours livraison rapide et gratuite depuis l’Europe donc incluant toutes les taxes !

Vélo électrique VTT FF20 Polar : le pouvoir du double

Le FF20 Polar fait ressortir la commodité de la mobilité. Doté de batteries doubles de 48V 20.8Ah, ce vélo électrique offre une portée prolongée jusqu’à 160km. Il est conçu pour les commodités cargo avec des racks avant et arrière et des sacs pour transporter vos affaires.

Le moteur à moyeu de 500w assure une vitesse maximale de 40km/h. Son système plug and play facilite l’entretien, la réparation et le remplacement de toutes les pièces électriques du vélo. Le FF20 Polar est également doté d’un écran LCD couleur pour afficher diverses données sur le vélo en temps réel.

Le FF20 Polar est à retrouver directement sur le site GearBerry pour 1499€ avec un panier et un cadenas chaine offert ! Et toujours livraison rapide et gratuite depuis l’Europe donc incluant toutes les taxes !

Alors, fans de vélo, ne ratez pas cette superbe promotion de Gearberry. Économisez beaucoup et vivez l’expérience de rouler avec ces vélos électriques exceptionnels. Faites passer le mot et permettez à plus de gens d’apprécier les avantages de ces vélos !