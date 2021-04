Les ventes de vélos électriques en France ont explosé en 2020

L’Union Sport & Cycle a publié un rapport annuel montrant l’essor du vélo électrique en France. En effet, les résultats confirment l’ampleur du développement du VAE en France avec une progression des ventes de 29% en 2020.

Un record de ventes de VAE en France

Passant pour la première fois le seuil des 500 000 unités vendues dans l’Hexagone, le vélo électrique réalise en 2020 une nouvelle année record !

Fortement plébiscité au lendemain du premier confinement, le segment enregistre en 2020 un nouveau record de ventes. Selon les chiffres communiqués par l’Union Sport & Cycle, 514 672 vélos à assistance électrique ont été vendus dans l’Hexagone en 2020, soit une hausse de 29 % par rapport à 2019.

Quel segment de vélo électrique est le plus plébiscité par les consommateurs ? Les VAE de ville, qui représentent 40 % des parts de marché, suivi des VTT électriques avec 27 % de PDM. Les vélos tout-terrain connaissent d’ailleurs la plus importante progression avec une croissance de 46 %. Ils dépassent ainsi les VTC et ses 21 % de parts de marché.

Selon le rapport annuel, près d’un vélo sur cinq vendu en France en 2020 disposait d’une assistance électrique (19% exactement). Il est aussi intéressant de constater que le prix moyen dépensé pour un VAE augmente lui aussi. Il est aujourd’hui de 2079 euros (en augmentation de 21%). Bien évidemment, le bonus écologique pour le vélo électrique déployé dans certaines régions, comme l’Ile-de-France où il est de 500 euros, a contribué à cette hausse du prix moyen. L’observatoire du cycle fait aussi du déconfinement de mai 2020 un tournant dans le rapport des Français au vélo. La hausse des ventes s’est nettement accélérée à ce moment précis et l’usage du vélo en général a progressé (+27% de fréquentation des pistes cyclables).

Parmi les autres explications pouvant apporter des éléments de réponse à ce bond, figure notamment l’aide mise en place par l’État le 11 mai 2020. Prolongée jusqu’en 2021 puis stoppée depuis le 31 mars dernier, cette aide à la réparation a profité à 1,9 million de cyclistes qui ont pu, pour certains et certaines, se remettre en selle.

